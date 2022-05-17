Không phải là nhẫn cưới, thứ này mới là 'vật đính ước' của Từ Hy Viên và DJ Koo

Sao quốc tế 17/05/2022 11:46

Thay vì đeo nhẫn cưới sau khi khi kết hôn, vợ chồng Từ Hy Viên đã dùng hành động này để thể hiện tình cảm ngọt ngào dành cho nhau.

Theo trang ETtoday, mới đây sau khi đến Mỹ và biểu diễn, DJ Koo đã bị khán giả phát hiện rằng anh không hề đeo nhẫn cưới dù vừa mới kết hôn với Từ Hy Viên. Trước những hoài nghi của cư dân mạng, đại diện của nữ minh tinh họ Từ cho hay, cặp đôi đã thống nhất rằng sẽ không đeo nhẫn cưới mà dùng một hành động khác để thể hiện tình cảm của mình.

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Từ Hy Viên và DJ Koo không dùng nhẫn kết hôn - Ảnh: Internet

Cụ thể, thay vì đeo nhẫn như những cặp vợ chồng khác, DJ Koo đã xăm hình ảnh một chiếc nhẫn ở ngón áp út để thể hiện tình cảm cữu. Cả hai ngôi sao không quan tâm đến hình thức mà chú trọng vào cảm xúc mặn nồng dành cho đối phương.

Tờ Sina cho biết, việc Từ Hy Viên tái hôn với DJ Koo chính là sự kiện "hot" nhất mạng xã hội xứ Trung trong nửa đầu năm 2022. Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại, nền tảng Weibo đã ghi nhận hơn 2 tỷ lượt quan tâm và theo dõi chuyện tình của cặp đôi.

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Từ Hy Viên và DJ Koo tái hợp sau 24 năm chia xa - Ảnh: Internet

Được biết, Từ Hy Viên và DJ Koo vốn từng yêu nhau từ 24 năm về trước nhưng vì nhiều lý do mà cặp đôi phải chia xa. Sau khi Đại S ly hôn với Uông Tiểu Phi vào cuối năm 2021, nam nghệ sĩ người Hàn đã liên lạc với số mấy cũ của cô với hy vọng hàn gắn và được nữ minh tinh đồng ý. Đầu tháng 3/2022, DJ Koo đến Đài Loan và làm thủ tục kết hôn với từ Hy Viên, cả hai chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.

Sau khi tái hôn, Từ Hy Viên đã dùng danh tiếng và các mối quan hệ trong làng giải trí của mình để giúp DJ Koo phát triển sự nghiệp tại thị trường Đài Loan. Về phái nam nghệ sĩ người Hàn, anh cũng có dự định sẽ định cư luôn tại đây để tiện ở bên cạnh bà xã.

Mẹ ruột Từ Hy Viên an tâm khi con gái tái hôn với DJ Koo

Mẹ ruột Từ Hy Viên an tâm khi con gái tái hôn với DJ Koo

Sau khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Từ Hy Viên, mẹ cô đã hoàn toàn tin chắc con gái mình lần này đã chọn đúng người.

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