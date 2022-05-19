DJ Koo nhắc tên Từ Hy Viên khi sang Mỹ, netizen trêu: 'Mới đi vài ngày đã nhớ vợ'

Sao quốc tế 19/05/2022 11:18

Phải xa Từ Hy Viên để sang Mỹ lưu diễn chỉ vài tháng sau khi kết hôn, DJ Koo đã bày tỏ tình cảm với bà xã mình bằng một cách vô cùng ngọt ngào.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, DJ Koo đã đăng tải một bức ảnh anh đang thưởng thức đồ uống tại Mỹ kèm với chú thích: "Đây là đồ uống collagen matcha. Hee Won, anh đang trẻ ra và anh sẽ sớm trở lại".

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DJ Koo đeo vòng cổ vợ yêu thích, gọi cô bằng tên tiếng Hàn đầy thân mật - Ảnh: Internet

Được biết, Hee Won chính là tên tiếng Hàn mà DJ Koo dùng để gọi Từ Hy Viên. Cách đây không lâu, khi nam nghệ sĩ sang Đài Loan để hội ngộ với bà xã, anh cũng đã xăm hai chữ này lên tay như một cách thể hiện tình cảm với cô.

Theo trang 163, dưới bài viết của DJ Koo, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đến tình yêu mà nam nghệ sĩ dành cho vợ của mình, thậm chí có người còn trên anh rằng "mới đi vài ngày đã nhớ vợ". Ngoài ra, chiếc vòng cổ mà DJ Koo đeo trong bức ảnh cũng là một món trang sức được Từ Hy Viên yêu thích.

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DJ Koo dự định sẽ định cư luôn tại quê nhà của Từ Hy Viên và phát triển sự nghiệp tại đây - Ảnh: Internet

Hiện tại, DJ Koo vẫn đang bận rộn với lịch trình lưu diễn tại Mỹ và chưa có kế hoạch quay lại Đài Loan. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, nam nghệ sĩ sẽ định cư luôn tại quê nhà của Từ Hy Viên và phát triển sự nghiệp tại đây.

Sau khi kết hôn vào đầu tháng 3, Từ Hy Viên và DJ Koo thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau, ánh mắt cả hai ánh lên sự hạnh phúc. Đại S cũng dùng địa vị và những mối quan hệ trong ngành giải trí của mình để giúp ông xã gặp những đối tác, ông lớn để sự nghiệp của anh thuận lợi phát triển ở Đài Loan.

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Công chúng vô cùng ngưỡng mộ khi Từ Hy Viên và DJ Koo có thể về bên nhau sau hơn 2 thập kỷ không liên lạc - Ảnh: Internet

Cuộc hôn nhân của Từ Hy Viên và DJ Koo ban đầu vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía mẹ ruột của nữ minh tinh. Tuy nhiên, khi chứng kiến con gái mình ngày càng hạnh phúc và tươi tắn trở lại, con rể cũng là người tốt thì bà đã thay đổi thái độ và chấm điểm tốt cho nam nghệ sĩ.

DJ Koo rời Đài Loan sau 2 tháng kết hôn cùng Từ Hy Viên

DJ Koo rời Đài Loan sau 2 tháng kết hôn cùng Từ Hy Viên

Sau 2 tháng cùng chung sống với Từ Hy Viên tại Đài Loan, DJ Koo trong thời gian tới sẽ sang Mỹ để biểu diễn.

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