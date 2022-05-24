Hậu ly hôn với Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi bị 'tóm sống' khi hẹn hò và sống chung cùng người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh

Truyền thông Hoa ngữ mới đây đã tung loạt ảnh dấy lên nghi vấn Uông Tiểu Phi và bạn gái kém tuổi Trương Dĩnh Dĩnh đang sống chung với nhau.

Vào ngày 23/5, trang Sina đưa tin, Uông Tiểu Phi tiếp tục lộ chuyện hẹn hò nữ người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh. Cả hai được cho là vừa có chuyến dã ngoại. Họ đăng tải bức ảnh xuất hiện ở cùng địa điểm trên mạng xã hội chỉ trong ít ngày. Bên cạnh đó, truyền thông xứ Trung tiếp tục bắt gặp nữ người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh xuất hiện tại nhà của uông Tiểu Phi. Điều đáng nói, không chỉ 1 lần, người đẹp này bị bắt gặp xuất hiện tại khu nhà của Uông Tiêu Phi trong 4 ngày liên tiếp. Điều này dấy lên nghi vấn cả hai đang sống chung với nhau. Sau khi bị dân mạng chú ý, Uông Tiểu Phi xóa bài viết. Về phía Trương Dĩnh Dĩnh, cô có bài đăng phủ nhận quan hệ tình cảm với chồng cũ Từ Hy Viên.

Hình ảnh dấy lên nghi vấn Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh đang sống chung với nhau - Ảnh: Sina Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh bị phát hiện hẹn hò từ tháng 11/2021. Thời điểm đó, họ cùng nhau đi chơi golf. Cả hai cũng nhiều lần bị bắt gặp sử dụng đồ đôi, đi chơi cùng một địa điểm. Nữ diễn viên họ Trương còn gặp mẹ của Uông Tiểu Phi. Thậm chí, một số nguồn tin cho biết Trương Dĩnh Dĩnh là nguyên nhân khiến Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên đổ vỡ. Hiện tại, bên cạnh những lời chỉ trích Trương Dĩnh Dĩnh là kẻ thứ ba, nhiều cư dân mạng còn mỉa mai cô là "người đẹp não rỗng" khi ngay cả lời thanh minh cũng phải copy của người khác. Không những vậy, dù nhiều lần phủ nhận có tình cảm với Uông Tiểu Phi nhưng vẫn âm thầm qua lại với anh.

Trương Dĩnh Dĩnh được cho là tình mới của Uông Tiểu Phi - Ảnh: Internet Doanh nhân Uông Tiểu Phi sinh năm 1981, là con trai bà Trương Lan - một trong những nữ doanh nhân giàu có nhất Trung Quốc. Uông Tiểu Phi hiện thay mẹ gánh vác công việc kinh doanh. Gần đây, doanh nhân vướng tin đã phá sản. Song, anh lên tiếng phủ nhận và cho biết miễn phí dịch vụ trọn đời tại khách sạn cho người tìm ra bằng chứng gia đình anh bị kiệt quệ tài chính.

Uông Tiểu Phi đi dã ngoại với người tình hậu 'cay cú' từ Hy Viên tái hôn Hình ảnh mới nhất của chồng cũ Từ Hy Viên - thiếu gia Uông Tiểu Phi làm dấy lên tin đồn anh và nữ diễn viên Trương Dĩnh Dĩnh đi dã ngoại cùng nhau.

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