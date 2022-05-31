Uông Tiểu Phi phủ nhận chuyện 'dan díu' với Trương Dĩnh Dĩnh khi chưa ly hôn với Từ Hy Viên

Sao quốc tế 31/05/2022 10:30

Bên cạnh việc tiết lộ chuyện Từ Hy Viên bị bệnh tâm thần, Uông Tiểu Phi còn phủ nhận chuyện bản thân ngoại tình khi chưa ly hôn vợ cũ.

Tờ Sinchew đưa tin, ngày 30/5 vừa qua, Uông Tiểu Phi đã lên tiếng phủ nhận chuyện anh ngoại tình với người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh trong lúc anh và Từ Hy Viên chưa ly hôn. Bên cạnh đó, vị thiếu gia này cũng lên tiếng giải thích về những bức ảnh riêng tư của anh hiện đang được lan truyền rộng rãi trên MXH.

Uông Tiểu Phi phủ nhận chuyện 'dan díu' với Trương Dĩnh Dĩnh khi chưa ly hôn với Từ Hy Viên - Ảnh 1
Uông Tiểu Phi phủ nhận chuyện ngoại tình khi chưa ly hôn Từ Hy Viên - Ảnh: Internet

"Việc ly hôn đã được thảo luận từ tháng 2 năm ngoái, kể từ đó, tôi đã đi đi lại lại giữa Đài Loan và Trung Quốc nhiều lần để giải quyết các vấn đề hôn nhân và kinh doanh. Tôi chịu cách ly 5 lần.

Trong khoảng thời gian này, tôi có trải qua một lần say rượu do trục trặc tình cảm, ảnh cũng do bạn bè chụp lại, tôi xin gửi lời xin lỗi đến mọi người ở đây. Về việc các tay săn ảnh Đài Loan cho rằng tôi lừa tình nhiều phụ nữ, tôi đã giao cho một đội luật sư làm đơn kiện ở Đài Loan" - Uông Tiểu Phi chia sẻ trên tài khoản MXH của mình.

Uông Tiểu Phi phủ nhận chuyện 'dan díu' với Trương Dĩnh Dĩnh khi chưa ly hôn với Từ Hy Viên - Ảnh 2
Bức ảnh được cho là Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh trong một tiệm karaoke được chụp khi vị thiếu gia này chưa ly hôn với vợ cũ - Ảnh: Internet

Không dừng lại ở đó, Uông Tiểu Phi còn tiết lộ rằng từ Hy Viên bị bệnh tâm thần nặng, nhưng cô không hề đi chữa trị mà dùng thuốc được kê cho người khác uống. Vị thiếu gia này còn cho biết, mỗi tháng vợ cũ của anh tiêu tốn đến 35.000 USD tiền thuốc men. Tuy vậy, bài viết này của anh đã nhanh chóng bị xóa bỏ.

Uông Tiểu Phi phủ nhận chuyện 'dan díu' với Trương Dĩnh Dĩnh khi chưa ly hôn với Từ Hy Viên - Ảnh 3
Uông Tiểu Phi tiết lộ Từ Hy Viên bị mắc bệnh tâm thần - Ảnh: Internet - Ảnh: Internet

Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên chính thức thông báo ly hôn vào cuối năm 2021 vừa qua sau hơn 10 năm chung sống. Sau khi chia tay chồng cũ, Đại S tái hôn với DJ Koo vào tháng 3/2022. Còn về phía Uông Tiểu Phi, anh liên tục bị lộ bằng chứng đang hẹn hò người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh, nhiều người cho rằng mối quan hệ này xảy ra ngay từ lúc vị thiếu gia này chưa kết thúc với vợ cũ.

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