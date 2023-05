Uông Tiểu Phi phủ nhận chuyện 'dan díu' với Trương Dĩnh Dĩnh khi chưa ly hôn với Từ Hy Viên

Trong khoảng thời gian này, tôi có trải qua một lần say rượu do trục trặc tình cảm, ảnh cũng do bạn bè chụp lại, tôi xin gửi lời xin lỗi đến mọi người ở đây. Về việc các tay săn ảnh Đài Loan cho rằng tôi lừa tình nhiều phụ nữ, tôi đã giao cho một đội luật sư làm đơn kiện ở Đài Loan" - Uông Tiểu Phi chia sẻ trên tài khoản MXH của mình.

Bức ảnh được cho là Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh trong một tiệm karaoke được chụp khi vị thiếu gia này chưa ly hôn với vợ cũ - Ảnh: Internet

Không dừng lại ở đó, Uông Tiểu Phi còn tiết lộ rằng từ Hy Viên bị bệnh tâm thần nặng, nhưng cô không hề đi chữa trị mà dùng thuốc được kê cho người khác uống. Vị thiếu gia này còn cho biết, mỗi tháng vợ cũ của anh tiêu tốn đến 35.000 USD tiền thuốc men. Tuy vậy, bài viết này của anh đã nhanh chóng bị xóa bỏ.