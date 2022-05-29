Cát Tư Tề khẳng định doanh nhân gốc Bắc Kinh ngoại tình sau lưng Từ Hy Viên . Uông Tiểu Phi qua lại với người mẫu họ Trương trong thời gian trục trặc hôn nhân với nữ diễn viên Vườn sao băng.

Ngày 28/5, ETtoday đưa tin tay săn ảnh Cát Tư Tề, công bố loạt ảnh thân mật của Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh . Hình ảnh được chụp vào tháng 9/2021 khi cả hai đi hát karaoke.

"Nguyên nhân chính khiến mối quan hệ vợ chồng của Từ Hy Viên đổ vỡ là bởi một trong hai người đã không chung thủy. Và đó chính là Uông Tiểu Phi. Từ Hy Viên cạn kiệt niềm tin với chồng", Cát Tư Tề cho biết.

Để củng cố bằng chứng có trong tay, Cát Tư Tề tuyên bố sẽ tung ảnh chụp chính diện của Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh nếu Trương Lan - mẹ doanh nhân - phủ nhận mối quan hệ tình cảm của con trai trên sóng livestream.

Sự việc hiện trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội tại Trung Quốc dù Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên đã chia tay được 6 tháng. Theo Sent, vợ chồng ngôi sao Bong bóng mùa hè lục đục từ đầu năm 2021. Thời điểm này, Từ Hy Viên có ý định ly hôn nhưng chưa làm thủ tục. Sau khi hay tin chồng có nhân tình, cô quyết định đường ai nấy đi với Uông Tiểu Phi.

Theo Sina, Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh bị phát hiện hẹn hò từ tháng 11/2021. Thời điểm đó, họ cùng nhau đi chơi golf. Cả hai cũng nhiều lần bị bắt gặp sử dụng đồ đôi, đi chơi cùng một địa điểm. Nữ diễn viên họ Trương còn gặp mẹ của Uông Tiểu Phi.

Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh bị phát hiện hẹn hò từ tháng 11/2021 - Ảnh: Internet

Một số nguồn tin cho biết Trương Dĩnh Dĩnh là nguyên nhân khiến Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên đổ vỡ. Vợ chồng ngôi sao Bong Bóng Mùa Hè lục đục từ đầu năm 2021. Thời điểm này, Từ Hy Viên có ý định ly hôn nhưng chưa làm thủ tục. Sau khi hay tin chồng có nhân tình, cô quyết định đường ai nấy đi với Uông Tiểu Phi.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi hoàn thành thủ tục ly hôn vào tháng 11/2021. Nguyên nhân được công bố là cả hai có tính cách khó dung hòa, cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn. Nữ diễn viên giành quyền nuôi dưỡng hai con. Tháng 3, cô công bố kết hôn với nam ca sĩ Koo Jun Yup. Từ Hy Viên cho biết không tổ chức đám cưới, sinh con cho DJ người Hàn.