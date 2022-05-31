Uông Tiểu Phi tiết lộ Từ Hy Viên mắc tâm thần sau tin tức cả hai chia tay vì nam doanh nhân có người thứ 3

Sao quốc tế 31/05/2022 15:00

Uông Tiểu Phi tiết lộ Từ Hy Viên mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên, cô không đi chữa bệnh mà sử dụng đơn thuốc kê toa của người khác để điều trị.

Doanh nhân Uông Tiểu Phi cho biết loạt ảnh được truyền thông chú thích là "chứng cứ anh phản bội vợ cũ" không đúng sự thật. Những hình ảnh đang lan truyền được chụp khi anh say rượu và có hành động quá khích với bạn khác giới. Người phụ nữ trong ảnh không phải Trương Dĩnh Dĩnh. Theo Uông Tiểu Phi, anh ủy quyền cho luật sư kiện tay săn ảnh Cát Tư Tề.

Uông Tiểu Phi tiết lộ Từ Hy Viên mắc tâm thần sau tin tức cả hai chia tay vì nam doanh nhân có người thứ 3 - Ảnh 1
Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên - Ảnh: Internet

 

Bên cạnh đó, Uông Tiểu Phi tiết lộ Từ Hy Viên mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên, cô không đi chữa bệnh mà sử dụng đơn thuốc kê toa của người khác để điều trị. Doanh nhân cho biết người đẹp Vườn sao băng tiêu tốn 35.000 USD tiền thuốc men mỗi tháng. Bài viết kể vợ cũ dùng thuốc bất hợp pháp này Uông Tiểu Phi sau đó đã xóa.

Uông Tiểu Phi sinh năm 1981, là con trai bà Trương Lan - một trong những nữ doanh nhân giàu có nhất Trung Quốc. Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên ly hôn vào tháng 11/2021. Họ trục trặc và thảo luận về việc chia tay vào tháng 2. Uông Tiểu Phi chia sẻ từng cố cứu vãn hôn nhân bằng việc đề nghị đưa mẹ con Từ Hy Viên sang Bắc Kinh sống để thay đổi môi trường, nhưng nữ diễn viên cự tuyệt.

Uông Tiểu Phi hiện được cho là bí mật hẹn hò người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh. Họ bị phát hiện qua lại từ tháng 11/2021. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp sử dụng đồ đôi, đi chơi cùng một địa điểm. Nữ diễn viên họ Trương còn gặp mẹ của Uông Tiểu Phi. Tuy nhiên, Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh luôn phủ nhận có quan hệ tình ái.

Uông Tiểu Phi tiết lộ Từ Hy Viên mắc tâm thần sau tin tức cả hai chia tay vì nam doanh nhân có người thứ 3 - Ảnh 2
Uông Tiểu Phi hiện được cho là bí mật hẹn hò người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi chia tay vì người thứ 3. Tay săn ảnh Cát Tư Tề cho biết doanh nhân phản bội nữ diễn viên xứ Đài.

 

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Sau khi Uông Tiểu Phi lên tiếng tố cáo Từ Hy Viên bị tâm thần và dùng thuốc bất hợp pháp, mẹ và quản lý của nữ minh tinh đã ngay lập tức lên tiếng phản pháo.

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Từ khóa:   Từ Hy Viên Uông Tiểu Phi Trương Dĩnh Dĩnh

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