Doanh nhân Uông Tiểu Phi cho biết loạt ảnh được truyền thông chú thích là "chứng cứ anh phản bội vợ cũ" không đúng sự thật. Những hình ảnh đang lan truyền được chụp khi anh say rượu và có hành động quá khích với bạn khác giới. Người phụ nữ trong ảnh không phải Trương Dĩnh Dĩnh . Theo Uông Tiểu Phi, anh ủy quyền cho luật sư kiện tay săn ảnh Cát Tư Tề.

Bên cạnh đó, Uông Tiểu Phi tiết lộ Từ Hy Viên mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên, cô không đi chữa bệnh mà sử dụng đơn thuốc kê toa của người khác để điều trị. Doanh nhân cho biết người đẹp Vườn sao băng tiêu tốn 35.000 USD tiền thuốc men mỗi tháng. Bài viết kể vợ cũ dùng thuốc bất hợp pháp này Uông Tiểu Phi sau đó đã xóa.

Uông Tiểu Phi sinh năm 1981, là con trai bà Trương Lan - một trong những nữ doanh nhân giàu có nhất Trung Quốc. Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên ly hôn vào tháng 11/2021. Họ trục trặc và thảo luận về việc chia tay vào tháng 2. Uông Tiểu Phi chia sẻ từng cố cứu vãn hôn nhân bằng việc đề nghị đưa mẹ con Từ Hy Viên sang Bắc Kinh sống để thay đổi môi trường, nhưng nữ diễn viên cự tuyệt.