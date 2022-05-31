Mẹ ruột Từ Hy Viên phủ nhận chuyện con gái dùng thuốc 'lậu', cầu xin Uông Tiểu Phi 'giữ lại chút đạo đức'

Sau khi Uông Tiểu Phi lên tiếng tố cáo Từ Hy Viên bị tâm thần và dùng thuốc bất hợp pháp, mẹ và quản lý của nữ minh tinh đã ngay lập tức lên tiếng phản pháo.

Vào chiều ngày 30/5 vừa qua, Uông Tiểu Phi thông qua trang cá nhân của mình đăng tải một bài viết với nội dung phủ nhận chuyện anh ngoại tình khi chưa ly hôn với Từ Hy Viên. Bên cạnh đó, vị thiếu gia này còn khiến dư luận một phen xôn xao khi tiết lộ rằng vợ cũ bị tâm thần và dùng đơn thuốc của người khác để điều trị. Tuy vậy, bài việc về việc Đại S dùng thuốc bất hợp pháp đã được anh xóa đi ngay sau đó. Uông Tiểu Phi tố vợ cũ đã dùng thuốc 'lậu' để chưa trị bệnh tâm thần - Ảnh: Internet Ngay sau khi bài viết trên xuất hiện, truyền thông Đài Loan đã liên hệ với mẹ ruột Từ Hy Viên để làm rõ sự việc. Theo đó, bà đã khóc rất nhiều và giải thích rằng Đại S vốn bị động kinh kể từ sau khi sinh con trai và phải uống thuốc chống động kinh kể từ thời điểm đó.

Ngoài ra, mẹ Từ Hy Viên còn tiết lộ thêm rằng cô phải uống thuốc chống căng thẳng trong thời gian gần đây vì chịu quá nhiều áp lực. Bà nhấn mạnh rằng cả hai loại thuốc kể trên đều được bác sĩ kê đơn đàng hoàng và không hề bất hợp pháp như những gì Uông Tiểu Phi đã nói. Từ Hy Viên đang chịu tổn thương nặng nề vì bài đăng của chồng cũ - Ảnh: Internet "Chúng tôi là một gia đình bình thường, tiền lậu ở đâu ra vậy? Hy Viên bị động kinh từ khi sinh con trai. Con bé đã uống thuốc chống động kinh từ lâu rồi. Thời gian gần đây vì quá áp lực, con bé đã uống thuốc thư giãn chống căng thẳng do bác sĩ kê đơn. 2 loại thuốc này do bác sĩ kê đơn, không phải thuốc lậu.

Về số tiền hàng tháng Uông Tiểu Phi chu cấp cho Từ Hy Viên thì được sử dụng để trang trải phí sinh hoạt và học phí của 2 con, không phải chỉ gửi riêng để con bé tiêu xài." - mẹ của Đại S nói. Mẹ của Từ Hy Viên cho hay, hiện tại con gái của bà đang chịu đả kích nặng và vô cùng tức giận bởi bài viết sai sự thật của chồng cũ. Bà cũng cầu xin Uông Tiểu phi hãy "giữ lại chút đạo đức" của mình, nghĩ đến 2 con nhỏ mà không làm tổn thương Từ Hy Viên thêm nữa. Mẹ ruột Từ Hy Viên cầu xin Uông Tiểu Phi hãy vì 2 con mà đừng đả kích vợ cũ nữa - Ảnh: Internet Trong khi đó, quản lý thân cận của Từ Hy Viên cũng lên tiếng bênh vực nữ nghệ sĩ, cô khẳng định Đại S chưa bao giờ làm bất kỳ điều gì phạm pháp hay lên tiếng ép buộc ai đó phải làm bất kỳ điều gì. "Các con đều còn nhỏ, lại một tay chăm sóc nên cô ấy cố gắng hết sức để dành thời gian cho bọn trẻ. Còn khoản chi tiêu hàng tháng là Uông Tiểu Phi tự nguyện đưa. Theo tôi được biết, cả hai đã chia đều sinh hoạt phí trong nhà kể từ khi kết hôn. Số tiền trên Từ Hy Viên nhận sau khi thu nhập của cô ấy bị cắt giảm, Uông Tiểu Phi chủ động đưa. Sau khi ly hôn số tiền vẫn giữ nguyên và Từ Hy Viên không nhận được thêm một xu nào." - vị quản lý này nói thêm. Theo cánh săn ảnh xứ Đài, ngoài Trương Dĩnh Dĩnh thì Uông Tiểu Phi còn có mối quan hệ không minh bạch với một người phụ nữ khác nữ khi chưa ly hôn với Đại S - Ảnh: Internet Theo cánh săn ảnh xứ Đài, chuyện Uông Tiểu Phi ngoại tình sẽ sớm bị vạch trần vì họ còn nắm trong tay bằng chứng anh ngoại tình cùng với một người phụ nữ khác ngoài Trương Dĩnh Dĩnh. Không những vậy, có một tay paparazzi khác còn hé lộ đang giữ hợp đồng tiền hôn nhân của Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên.

Uông Tiểu Phi phủ nhận chuyện 'dan díu' với Trương Dĩnh Dĩnh khi chưa ly hôn với Từ Hy Viên Bên cạnh việc tiết lộ chuyện Từ Hy Viên bị bệnh tâm thần, Uông Tiểu Phi còn phủ nhận chuyện bản thân ngoại tình khi chưa ly hôn vợ cũ.

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