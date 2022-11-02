Trần Hiểu vừa được 'giải cứu', ông xã Đường Yên liền bị gọi tên trong tin đồn sao nam đỉnh lưu ngoại tình

Sao quốc tế 02/11/2022 10:02

Cộng đồng mạng được một phen xôn xao trước thông tin một sao nam đỉnh lưu đã có vợ, tên có hai chữ dính tin đồn ngoại tình. Nối bước Trần Hiểu, La Tấn là sao nam cũng bị gọi tên trong tin đồn này.

Mới đây, cộng đồng mạng được một phen xôn xao trước thông tin một sao nam đỉnh lưu đã có vợ, tên có hai chữ dính tin đồn ngoại tình. Người này còn tiết lộ vợ sao nam này muốn sinh con thứ hai nhưng anh ta không đồng ý. Thậm chí, chuyện ngoại tình của sao nam top đầu bị bắt tại trận khiến cô vợ muốn ly hôn ngay lập tức.

Trần Hiểu vừa được 'giải cứu', ông xã Đường Yên liền bị gọi tên trong tin đồn sao nam đỉnh lưu ngoại tình - Ảnh 1
 Một sao nam đỉnh lưu đã có vợ, tên có hai chữ dính tin đồn ngoại tình - Ảnh: Internet

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải, một trong những người được gọi tên đó chính là La Tấn. Được biết, ngoài tên hai chữ và là sao nam đỉnh lưu thì vợ chồng La Tấn – Đường Yên còn được đồn đoán có ý định sinh thêm em bé thứ 2 cách đây vài ngày.

Trần Hiểu vừa được 'giải cứu', ông xã Đường Yên liền bị gọi tên trong tin đồn sao nam đỉnh lưu ngoại tình - Ảnh 2
La Tấn được gọi tên trong tin đồn ngoại tình - Ảnh: Internet

Về phía cô gái được xem là nhân tình của sao nam đỉnh lưu, người này cũng tiết lộ ‘tiểu tam’ là một sao nữ tên có 2 chữ, nổi tiếng nhờ bộ phim điện ảnh, từng hẹn hò với cả hai sao nam đỉnh lưu của Đài Loan và Hongkong. Sao nam đỉnh lưu còn giúp đỡ ‘người tình’ kéo tài nguyên phim và tạo mối quan hệ tốt trong giới giải trí.

Nhiều dân mạng suy đoán sao nữ bị gán danh tiểu tam không ai khác chính là Lâm Duẫn. Cô nàng một bước thành danh nhờ bộ phim Mỹ Nhân Ngư của Châu Tinh Trì. Ngoài ra, Lâm Duẫn cũng từng vướng tin hẹn hò với Phùng Thiệu Phong, Vương Đại Lục.

Trần Hiểu vừa được 'giải cứu', ông xã Đường Yên liền bị gọi tên trong tin đồn sao nam đỉnh lưu ngoại tình - Ảnh 3
Lâm Duẫn bị gọi tên là nhân vật 'tiểu tam' của lùm xùm trên - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng, nếu tin đồn trên là thật thì Đường Yên có nguy cơ ‘nối bước’ cuộc hôn nhân đổ vỡ như 2 nàng tiểu hoa cùng lứa là Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh.

Trần Hiểu vừa được 'giải cứu', ông xã Đường Yên liền bị gọi tên trong tin đồn sao nam đỉnh lưu ngoại tình - Ảnh 4
Hôn nhân La Tấn - Đường Yên có nguy cơ đổ vỡ nếu nam diễn viên là nhân vật chính của tin đồn trên - Ảnh: Internet

Cùng với La Tấn, Trần Hiểu cũng từng bị gọi tên trong tin đồn ‘ngoại tình’ này. Được biết, Trần Hiểu có cuộc hôn nhân với Trần Nghiên Hy và cũng hội tụ đủ những yếu tố người này đưa ra. Không những thế, Trần Hiểu cũng từng hợp tác với Lâm Duẫn trong bộ phim đình đám Mộng Hoa Lục lên sóng vào dịp hè năm nay. Tuy nhiên, giữa ồn ào, đích thân người tung tin đồn ‘sao nam đỉnh lưu 2 chữ ngoại tình’ đã lên tiếng giải oan Trần Hiểu không phải là nhân vật ngoại tình như khán giả suy đoán.

Trần Hiểu vừa được 'giải cứu', ông xã Đường Yên liền bị gọi tên trong tin đồn sao nam đỉnh lưu ngoại tình - Ảnh 5
 tin đồn một sao nam đỉnh lưu đã có vợ, tên có hai chữ dính tin đồn ngoại tình nhưng đã được giải oan - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin La Tấn ngoại tình chỉ là lời suy đoán của khán giả và chưa có kết luận chính thức. Các khán giả tiếp tục hóng chờ thông tin chính thức xem ai mới thực sự là nhân vật chính của tin đồn trên.

 

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Từ khóa:   La Tấn và Đường Yên Trần Hiêu Lâm Duẫn sao hoa ngữ cbiz

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