Đường Yên âm thầm ‘cà khịa’, công kích Dương Mịch suốt nhiều năm sau khi tình bạn kết thúc?

Dương Mịch quen biết với Đường Yên và Lưu Thi Thi khi họ cùng tham gia bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3. Khoảng thời điểm đó, công chúng chỉ chú ý đến tình bạn của Dương Mịch và Lưu Thi Thi khi hai mỹ nhân này gắn bó như hình với bóng, còn đi du lịch chung. Nhưng sau đó, Dương Mịch xảy ra xích mích với Lưu Thi Thi, thế là từ đó mọi người bắt đầu thấy nữ diễn viên chơi thân với Đường Yên.

Tình bạn của Dương Mịch và Đường Yên từng được giới truyền thông ca tụng, được công chúng ngưỡng mộ, thậm chí họ còn được gọi là cặp khuê mật thân thiết nhất Cbiz. Lúc ấy, Dương Mịch đứng ra bảo vệ Đường Yên khi cô gặp phải “trai đểu” Khưu Trạch, còn Đường Yên lo lắng khi Dương Mịch quyết định lấy Lưu Khải Uy. Trong đám cưới của Dương Mịch – Lưu Khải Uy vào năm 2014, Đường Yên là phù dâu duy nhất. Khi đó, Dương Mịch đã trao hoa cưới cho Đường Yên, hy vọng người bạn thân sẽ sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc.

Tuy nhiên, tình bạn ấy đã dần bị lung lay và dẫn đến tan vỡ chỉ vì những cạnh tranh trong công việc khi hướng đi của hai người họ khá giống nhau. Hiện tại, mối quan hệ giữa Dương Mịch và Đường Yên vẫn luôn thu hút sự quan tâm từ khán giả trong những năm qua.

Nếu nói về độ thiện cảm của công chúng đối với Đường Yên và Dương Mịch thì nhiều khán giả trung lập sẽ lựa chọn bà xã của La Tấn. Vì rằng nữ diễn viên ít xảy ra điều tiếng, tính cách khiêm tốn, không phô trương, lại hiếm khi chiêu trò, điều này thì có lẽ hơn hẳn cô bạn thân năm xưa rồi. Do đó, Đường Yên có ít antifan hơn Dương Mịch, và cũng chiếm trọn thiện cảm của nhiều người qua đường hơn.

Tuy nhiên, nhiều netizen soi được sự thật là phía Đường Yên cố tình gây chuyện với Dương Mịch khi cả hai không còn là bạn bè của nhau nữa.

Nhiều netizen soi được sự thật là phía Đường Yên cố tình gây chuyện với Dương Mịch khi cả hai không còn là bạn bè của nhau nữa - Ảnh: Internet

Vào năm 2017, studio của Đường Yên đã chia sẻ lại bài viết “đầy tính drama” trên Weibo, tác giả gốc của bài đăng này đã nêu ra giả thuyết, nếu nữ chính của Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa được thay thế bởi Đường Yên thì người này nhất định sẽ xem bộ phim từ đầu đến cuối. Ngay lập tức hành động của ekip Đường Yên gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Trước sức ép của dư luận, phía ngôi sao Cẩm Tú Vị Ương phải ngay lập tức lên tiếng thanh minh, bày tỏ rằng tài khoản bị kẻ xấu chiếm giữ nhưng vẫn không thuyết phục được phần lớn dân mạng.

Một năm sau, Dương Mịch vướng vào một vụ ồn ào khá lớn, ảnh hưởng đến tên tuổi và từng có nguy cơ “bay màu sự nghiệp” vì nghi vấn quỵt tiền từ thiện. Đúng lúc này, studio của Đường Yên đã “có mặt” rất hợp thời điểm và bắt đầu ca ngợi những việc làm thiện nguyện xuất sắc của nghệ sỹ nhà mình trong việc tài trợ cho hai sinh viên đại học.

Hành động này của phía Đường Yên là cố tình cà khịa chuyện của Dương Mịch. Không tự dưng phía Đường Yên lại đưa cùng một đề tài về hoạt động công ích khuấy động dư luận vào lúc đó cả.

Dương Mịch và Đường Yên không thể trở lại làm bạn như xưa - Ảnh: Internet

Khi Đường Yên kết hôn, điều khiến dân tình chú ý nhất không phải là Đường Yên không mời Dương Mịch dự đám cưới, mà là Dương Mịch gửi lời chúc phúc “cô bạn năm nào” trên Weibo dù rằng bản thân mình chẳng được mời dự. Hành động này cho thấy thái độ cao thượng, không chấp nhặt của Dương Mịch, đồng thời khiến dân mạng cảm thấy Đường Yên thật nhỏ nhen.

Qua hành động này của Dương Mịch, nhiều netizen đánh giá EQ của Dương Mịch được ca ngợi là cao ngất ngưởng đâu phải là nói cho vui, cách hành xử của nữ diễn viên ăn đứt cô bạn thân cũ.