Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn sẽ sử dụng công nghệ thực tế ảo trong một vài cảnh quay?

Sao quốc tế 28/08/2022 07:58

Phó chủ tịch iQIYI kiêm chủ tịch Stellar – cho biết, một phần nội dung của bộ phim truyền hình Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính sẽ được kết hợp với Stellar để tiến hành sản xuất bằng công nghệ thực tế ảo XR.

Mới đây, phó chủ tịch iQIYI kiêm chủ tịch Stellar – cho biết, một phần nội dung của bộ phim truyền hình Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương do Dương MịchCung Tuấn đóng chính sẽ được kết hợp với Stellar để tiến hành sản xuất bằng công nghệ thực tế ảo XR, hiện đang dựng phim trường ảo rộng 2.400 mét vuông ở Hoành Điếm và thử nghiệm công nghệ quay phim ảo tiên tiến nhất Trung Quốc.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn sẽ sử dụng công nghệ thực tế ảo trong một vài cảnh quay? - Ảnh 1
Một phần nội dung của bộ phim truyền hình Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương sẽ được kết hợp với Stellar để tiến hành sản xuất bằng công nghệ thực tế ảo XR - Ảnh: Internet

 

Quay phim ảo là sự kết hợp thời gian thực giữa quay bằng máy quay phim và các yếu tố CG thông qua các công nghệ theo dõi thời gian thực, khóa thời gian thực và kết xuất thời gian thực, mang lại không gian, phối cảnh, chuyển động, ánh sáng và bóng tối kỹ thuật số cho phim trường, cung cấp hình ảnh thời gian thực cho đạo diễn xem trước.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn sẽ sử dụng công nghệ thực tế ảo trong một vài cảnh quay? - Ảnh 2
Cung Tuấn đóng vai nam chính trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh: Internet

 

Những cảnh kỹ thuật số có thể được chiếu trực tiếp trên tường LED, thông qua sự kết hợp giữa đầu ra hình ảnh của công cụ thời gian thực và theo dõi máy ảnh để tích hợp người thật và cảnh ảo với nhân vật và hiệu ứng ánh sáng để thực hiện cái gọi là "mắt thấy tay làm, tránh việc sản xuất hậu kỳ quá kéo dài.

Được biết, bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương kể về chuyện tình yêu muôn vàn cách trở giữa người và yêu. Series bao gồm ba phần gồm Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn sẽ sử dụng công nghệ thực tế ảo trong một vài cảnh quay? - Ảnh 3
Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương kể về chuyện tình yêu muôn vàn cách trở giữa người và yêu - Ảnh: Internet

 

Bộ phim do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính thuộc phần ‘Nguyệt Hồng’ kể về cuộc hành trình như định mệnh giữa tiểu hồ ly và chàng đạo sĩ, cùng nhau trải qua vô vàn sóng gió, lên núi xuống biển, cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách với nhiệm vụ se duyên cho người khác nhưng lại không biết ông tơ bà nguyệt lại se duyên cho chính họ, tạo nên mối tình lãng mãn mà đánh yêu.

 

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