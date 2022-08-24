Dàn diễn viên Hoa Ngữ chấp nhận vào vai phụ: Fan Viên Băng Nghiên bức xúc vì thần tượng 'hạ mình' làm nền cho Dương Mịch, Lưu Học Nghĩa tỏa sáng dù chỉ là vai phụ

Sao quốc tế 24/08/2022 22:37

Nhiều diễn viên thành danh thường được mời đóng chính trong các phim cấp A nay đã “hạ mình” nhận vai phụ, làm nền cho những ngôi sao có tên tuổi nổi tiếng hơn ở các dự án cấp S, S+.

Viên Băng Nghiên - Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

Dàn diễn viên Hoa Ngữ chấp nhận vào vai phụ: Fan Viên Băng Nghiên bức xúc vì thần tượng 'hạ mình' làm nền cho Dương Mịch, Lưu Học Nghĩa tỏa sáng dù chỉ là vai phụ - Ảnh 1
Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet

 

Viên Băng Nghiên thành danh và trở nên nổi tiếng nhờ thành công của bộ phim Lưu Ly. Kể từ khi có tiếng tăm, cô nàng liên tục nhận được nhiều lời mời đóng chính, sương sương có tới 3 bộ cổ trang gồm Chúc Khanh Hảo, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng và Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan. Những bộ phim này đều được xếp được ở cấp A vì kinh phí đầu tư chỉ ở mức độ tầm trung. Về cơ bản thì Viên Băng Nghiên luôn ổn định ở vai trò nữ chính, nhưng nữ diễn viên vẫn chưa đủ tầm để gánh rating cho dự án cấp S trở lên.

Do đó, khi Viên Băng Nghiên tham gia vào dự án cấp S+ là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, cô phải xuống làm nữ phụ. Khi nghe tin này, fan Viên Băng Nghiên tỏ vẻ “chê” ra mặt, bày tỏ thần tượng mình nay đã nổi tiếng, không cần hạ mình làm nền cho Dương Mịch.

Đúng là không biết lượng sức mình, giờ đây Viên Băng Nghiên có chấp nhận diễn vai phụ đi nữa cũng chẳng có đoàn phim nào dám mời cô nàng nữa đâu sau khi ồn ào về thuế vụ nổ ra. Dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có khả năng loại bỏ Viên Băng Nghiên rồi, đưa Chúc Tự Đan lên thay thế.

Lưu Học Nghĩa - Trường Phong Độ

Dàn diễn viên Hoa Ngữ chấp nhận vào vai phụ: Fan Viên Băng Nghiên bức xúc vì thần tượng 'hạ mình' làm nền cho Dương Mịch, Lưu Học Nghĩa tỏa sáng dù chỉ là vai phụ - Ảnh 2
Lưu Học Nghĩa - Ảnh: Internet

 

Lưu Học Nghĩa cũng giống như Viên Băng Nghiên, đều thành danh từ bộ phim Lưu Ly. Trước đây, Lưu Học Nghĩa có biệt danh là “Vạn năm nam thứ” (chỉ toàn đóng vai nam phụ), nhưng sau khi Lưu Ly trở nên nổi đình nổi đám, nam diễn viên cũng có cơ hội để thể hiện bản thân, liên tiếp có được vai nam chính trong Thanh Lạc, Khi Màn Đêm Gợn Sóng, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng, Thiếu Niên Ca Hành, Họa Mi,… 

Dù rằng Lưu Học Nghĩa bất ngờ bị “hạ cấp”, trở lại đóng vai nam thứ trong Trường Phong Độ, “hỗ trợ” cho Bạch Kính Đình, thế nhưng khán giả lại ủng hộ cho anh chàng rất nhiều. Ban đầu, vai diễn này là do Dương Húc Văn thể hiện, nhưng vì anh ta dính líu đến những ồn ào, bê bối đời tư nên nhà sản xuất đã tìm đến Lưu Học Nghĩa để “cứu cánh”. Với một người vừa có nhan sắc, vừa có diễn xuất như Lưu Học Nghĩa, ai nấy đều hi vọng nam diễn viên sẽ có nhiều cơ hội hơn để tỏa sáng, vươn lên thành đỉnh lưu đích thực.

Trần Đô Linh - Liên Hoa Lâu

Dàn diễn viên Hoa Ngữ chấp nhận vào vai phụ: Fan Viên Băng Nghiên bức xúc vì thần tượng 'hạ mình' làm nền cho Dương Mịch, Lưu Học Nghĩa tỏa sáng dù chỉ là vai phụ - Ảnh 3
Trần Đô Linh - Ảnh: Internet

 

Trần Đô Linh là ngôi sao có mức độ nổi tiếng tăng vọt trong năm 2022 này. Bộ phim truyền hình với đề tài dân quốc Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ đã mang lại cho cô ấy sự nổi tiếng và giúp lượng fan hâm mộ gia tăng đáng kể. Cứ nghĩ sau khi Trần Đô Linh có được bước đệm đó, cô ấy sẽ chỉ nhận những vai chính mà thôi, nhưng không ngờ nàng tiểu hoa lại chấp nhận làm nền cho Thành Nghị phim cổ trang võ hiệp Liên Hoa Lâu.

Vai diễn của cô ấy là nhân vật nữ hiếm hoi trong bộ phim này, cô nàng là mối tình đầu của nam chính. Và vì bộ phim này có nội dung đại nam chủ (xoay quanh nam chính), thế nên đất diễn của Trần Đô Linh không nhiều, đúng nghĩa cô chỉ là diễn viên phụ trong phim.

 

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Gần đây có thông tin cho biết, Viên Băng Nghiên đã chấp nhận trở thành nữ phụ trong dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương do Dương Mịch đóng chính để đổi lấy vai nữ chính của Kiều Tàng.

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