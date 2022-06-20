Rộ tin Viên Băng Nghiên đồng ý làm nữ phụ cho Dương Mịch để đổi lấy vai nữ chính trong Kiều Tàng? Netizen thản thốt 'Đổi lấy nữ chính Kiều Tàng thì quá lời rồi'

Gần đây có thông tin cho biết, Viên Băng Nghiên đang được nhắm đến cho vai nữ chính của Kiều Tàng. Cụ thể, blogger đăng bài cho biết trước đó Viên Băng Nghiên đã chấp nhận trở thành nữ phụ trong dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương do Dương Mịch đóng chính. Thậm chí gần đây, nàng tiểu Hoa còn xuất hiện trên phim trường để thử tạo hình của nhân vật Đồ Sơn Nhã Nhã. Việc này khiến cho các fan của Viên Băng Nghiên rất không hài lòng.

Blogger này còn tiết lộ thêm một chi tiết cực kỳ đắt giá đó là việc Viên Băng Nghiên dùng vai phụ trong phim Dương Mịch để đổi lấy vai nữ chính Kiều Tàng. Đến lúc này dân mạng mới vỡ lẽ, hóa ra Viên Băng Nghiên không hề tự hạ thấp bản thân mình mà chẳng qua chỉ là “lùi 1 bước tiến 2 bước” mà thôi.

Việc đóng phụ cho Dương Mịch không hẳn là chuyện xấu với Viên Băng Nghiên. Bởi lẽ Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương cũng là dự án S+ lại có dàn lưu lượng nổi tiếng tham gia nên chắc chắn danh tiếng sẽ rất cao. Ngoài ra, nàng tiểu Hoa 9x này còn lấy được miếng bánh lớn là Kiều Tàng nên cư dân mạng đánh giá đây là một vụ trao đổi chỉ lợi không hại.

- Viên Băng Nghiên đóng phụ trong đại chế tác lại được thêm vai nữ chính của Kiều Tàng, cơ hội tốt qua rồi còn gì nữa.

- Lần này các fan Viên Băng Nghiên hết bán thảm chưa? Kể ra nếu dưa này chín thì cô nàng cũng thông minh thật, lùi 1 bước tiến 2 bước, đâu phải ai cũng được làm nữ chủ của đại chế tác đâu.

- Lấy vai nữ phụ trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương để đổi lấy nữ chính Kiều Tàng thì quá lời rồi còn gì. Hi vọng dưa này là thật.

- Chờ công bố chính thức, chứ lấy được vai nữ chính Kiều Tàng cũng hơi khó so với sức của Viên Băng Nghiên đó.

Tạo hình Dương Mịch trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương do fan vẽ - Ảnh: Internet

Tin tức được đưa ra cũng tiết lộ thêm rằng, nam chính sẽ đóng cặp cùng Viên Băng Nghiên trong Kiều Tàng chính là Bành Quán Anh. Tuy nhiên, hiện tại những thông tin liên quan đến dự án phim này vẫn chưa được xác nhận.