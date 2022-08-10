Thực hư chuyện Viên Băng nghiên tái xuất trên phim trường sau ồn ào trốn thuế

Sao quốc tế 10/08/2022 10:22

Mới đây, những hình ảnh mới của Viên Băng Nghiên đã nhận được sự chú ý và quan tâm của cư dân mạng.

Viên Băng Nghiên được biết đến là nghệ sĩ may mắn duy nhất khi dính vào bê bối trốn thuế nhưng không bị phong sát như Phạm Băng Băng, Đặng Luân, hay nhiều nghệ sĩ đình đám khác trong Cbiz. Tuy nhiên, sau khi việc trốn thuế bị phanh phui, Viên Băng Nghiên không đứng ra xin lỗi trực tiếp mà chỉ thông báo qua văn phòng đại diện. Cô nhanh chóng rút khỏi công ty trước đó nên chỉ bị truy cứu là người có liên quan thay vì là người đại diện pháp luật của công ty. Động thái "lách luật" này của Viên Băng Nghiên bị cộng đồng mạng chỉ trích vì muốn chối bỏ trách nhiệm.

Mới đây, một blogger đã tung ra loạt hình ảnh Viên Băng Nghiên diện đồ cổ trang mới xuất hiện trên phim trường. Nhìn lướt qua không khó để thấy nét mặt của nàng tiểu Hoa buồn rười rượi. Thần sắc kém hơn hẳn so với những hình ảnh nhí nhảnh vui vẻ cô đăng tải trên Douyin hàng ngày. 

Thực hư chuyện Viên Băng nghiên tái xuất trên phim trường sau ồn ào trốn thuế - Ảnh 1

Ngay lập tức nhiều cư dân mạng đã phát hiện ra những hình ảnh này của Viên Băng Nghiên đã có từ lâu chứ không phải ảnh mới. Theo đó, đây là một trong những tạo hình của cô trong phim Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan đóng cùng mỹ nam ngôn tình Chung Hán Lương. Tuy nhiên bộ phim này đã đóng máy từ ngày 22/3, vì vậy đây không thể là hình ảnh mới chụp sau khi Viên Băng Nghiên vướng vào bê bối trốn thuế được.

Thực hư chuyện Viên Băng nghiên tái xuất trên phim trường sau ồn ào trốn thuế - Ảnh 2

Trước hết, cô nàng bị loại ra khỏi dự án phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương do Dương Mịch đóng chính. Chưa hết, còn có thông tin tiết lộ 2 dự án đã quay xong của nàng tiểu Hoa là Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng và Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng lớn, không thể ra mắt sớm được.

Bên cạnh đó, các nhãn hàng hợp tác cũng nhanh chóng xoá bài liên quan tới cô hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng. Hiện tại, dù chưa bị cấm sóng, người hâm mộ vẫn kịch liệt tẩy chay và yêu cầu cấm sóng Viên Băng Nghiên như Đặng Luân hay Phạm Băng Băng.

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