Bị ê-kíp Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương 'đá đít', Viên Băng Nghiên vẫn chơi trò 'ăn vạ', quyết không bỏ vai?

Sao quốc tế 16/07/2022 23:09

Trước scandal trốn thuế của Viên Băng Nghiên, đoàn làm phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã cắt vai của cô, tuy nhiên nữ diễn viên vẫn một mực ở lại và không đồng ý với quyết định này.

Kể từ khi vụ việc công ty Viên Băng Nghiên trốn thuế bị phanh phui, sự nghiệp của cô cũng trên đà thụt lùi, không mấy xán lạn. Tuy không hề bị "triều đình" Hoa ngữ phong sát, nhưng nữ diễn viên đã mất đi thiện cảm trong mắt công chúng và nhận về hàng loạt chỉ trích.

Bị ê-kíp Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương 'đá đít', Viên Băng Nghiên vẫn chơi trò 'ăn vạ', quyết không bỏ vai? - Ảnh 1
Viên Băng Nghiên không hề bị phong sát sau scandal trốn thuế - Ảnh: Internet

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội xứ Trung rộ lên thông tin một "tiểu hoa đán bánh ngọt" bị đoàn làm phim cắt vai vì các lùm xùm của mình. Tuy nhiên, diễn viên này lại không từ bỏ mà vẫn "mặt dày" ở lại khách sạn do ê-kíp này thuê khiến ai cũng lúng túng.

Ngay sau khi bài viết này được lan truyền, nhiều netizen đã xôn xao về danh tính của tiểu hoa kia. Phần đông cư dân mạng cho rằng người đó không ai khác mà chính là Viên Băng Nghiên vì loạt scandal của cô thời gian vừa qua.

Bị ê-kíp Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương 'đá đít', Viên Băng Nghiên vẫn chơi trò 'ăn vạ', quyết không bỏ vai? - Ảnh 2
Có thông tin Quách Hiểu Đình sẽ thay thế cho Viên Băng Nghiên trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh: Internet

Cũng trong thời gian gần đây, có một tin đồn rằng vai diễn của Viên Băng Nghiên trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã được giao lại cho Cúc Tự Đan. Tuy vậy, phía nữ diễn viên họ Cúc đã lên tiếng phủ nhận điều này. Ngay sau đó, lại xuất hiện thêm thông tin vai diễn này sẽ giao cho Quách Hiểu Đình - "ác nữ" trong Ngự Giao Ký.

Bị ê-kíp Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương 'đá đít', Viên Băng Nghiên vẫn chơi trò 'ăn vạ', quyết không bỏ vai? - Ảnh 3

Việc Viên Băng Nghiên vẫn yên ổn sau khi bị phanh phui trốn thuế đã khiến công chúng vô cùng phẫn nộ. Cũng vì việc này mà nhiều người cho rằng nên để Phạm Băng Băng và Đặng Luân - những nghệ sĩ cũng vướng vào lùm xùm trốn thuế - được quay trở lại hoạt động trong làng giải trí.

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng vẫn lên sóng sau scandal trốn thuế của Viên Băng Nghiên?

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng vẫn lên sóng sau scandal trốn thuế của Viên Băng Nghiên?

Thông báo mới nhất của ê-kíp Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng khiến công chúng nghĩ rằng cả bộ phim lẫn Viên Băng Nghiên đều "an toàn" sau scandal trốn thuế của cô.

Xem thêm
Từ khóa:   Viên Băng Nghiên Viên Băng Nghiên trốn thuế Hồ yêu Tiểu Hồng Nương sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng vẫn lên sóng sau scandal trốn thuế của Viên Băng Nghiên?

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng vẫn lên sóng sau scandal trốn thuế của Viên Băng Nghiên?

Cùng trốn thuế, Viên Băng Nghiên lại không bị 'phong sát' như Phạm Băng Băng hay Đặng Luân?

Cùng trốn thuế, Viên Băng Nghiên lại không bị 'phong sát' như Phạm Băng Băng hay Đặng Luân?

Thiệt hại Viên Băng Nghiên để lại hậu bị cấm sóng và xóa mặt

Thiệt hại Viên Băng Nghiên để lại hậu bị cấm sóng và xóa mặt

Viên Băng Nghiên chính thức bị cấm sóng hậu ồn ào trốn thuế

Viên Băng Nghiên chính thức bị cấm sóng hậu ồn ào trốn thuế

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có bị ảnh hưởng bởi việc công ty của Viên Băng Nghiên bị khui trốn thuế?

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có bị ảnh hưởng bởi việc công ty của Viên Băng Nghiên bị khui trốn thuế?

Địch Lệ Nhiệt Ba và Viên Băng Nghiên vốn là bạn bè tri kỷ, dùng đồ đôi 10 năm, thân thiết bất chấp cả đoàn đội?

Địch Lệ Nhiệt Ba và Viên Băng Nghiên vốn là bạn bè tri kỷ, dùng đồ đôi 10 năm, thân thiết bất chấp cả đoàn đội?

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 56 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI