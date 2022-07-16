Bị ê-kíp Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương 'đá đít', Viên Băng Nghiên vẫn chơi trò 'ăn vạ', quyết không bỏ vai?

Trước scandal trốn thuế của Viên Băng Nghiên, đoàn làm phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã cắt vai của cô, tuy nhiên nữ diễn viên vẫn một mực ở lại và không đồng ý với quyết định này.

Kể từ khi vụ việc công ty Viên Băng Nghiên trốn thuế bị phanh phui, sự nghiệp của cô cũng trên đà thụt lùi, không mấy xán lạn. Tuy không hề bị "triều đình" Hoa ngữ phong sát, nhưng nữ diễn viên đã mất đi thiện cảm trong mắt công chúng và nhận về hàng loạt chỉ trích.

Viên Băng Nghiên không hề bị phong sát sau scandal trốn thuế - Ảnh: Internet

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội xứ Trung rộ lên thông tin một "tiểu hoa đán bánh ngọt" bị đoàn làm phim cắt vai vì các lùm xùm của mình. Tuy nhiên, diễn viên này lại không từ bỏ mà vẫn "mặt dày" ở lại khách sạn do ê-kíp này thuê khiến ai cũng lúng túng.

Ngay sau khi bài viết này được lan truyền, nhiều netizen đã xôn xao về danh tính của tiểu hoa kia. Phần đông cư dân mạng cho rằng người đó không ai khác mà chính là Viên Băng Nghiên vì loạt scandal của cô thời gian vừa qua.

Có thông tin Quách Hiểu Đình sẽ thay thế cho Viên Băng Nghiên trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh: Internet

Cũng trong thời gian gần đây, có một tin đồn rằng vai diễn của Viên Băng Nghiên trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã được giao lại cho Cúc Tự Đan. Tuy vậy, phía nữ diễn viên họ Cúc đã lên tiếng phủ nhận điều này. Ngay sau đó, lại xuất hiện thêm thông tin vai diễn này sẽ giao cho Quách Hiểu Đình - "ác nữ" trong Ngự Giao Ký.

Việc Viên Băng Nghiên vẫn yên ổn sau khi bị phanh phui trốn thuế đã khiến công chúng vô cùng phẫn nộ. Cũng vì việc này mà nhiều người cho rằng nên để Phạm Băng Băng và Đặng Luân - những nghệ sĩ cũng vướng vào lùm xùm trốn thuế - được quay trở lại hoạt động trong làng giải trí.

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng vẫn lên sóng sau scandal trốn thuế của Viên Băng Nghiên? Thông báo mới nhất của ê-kíp Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng khiến công chúng nghĩ rằng cả bộ phim lẫn Viên Băng Nghiên đều "an toàn" sau scandal trốn thuế của cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-e-kip-ho-yeu-tieu-hong-nuong-da-dit-vien-bang-nghien-van-choi-tro-an-va-quyet-khong-bo-vai-483610.html