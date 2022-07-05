Thiệt hại Viên Băng Nghiên để lại hậu bị cấm sóng và xóa mặt

Hiện tại, trên các diễn đàn mạng Trung Quốc, từ khóa "Công ty Viên Băng Nghiên trốn thuế ", "Viên Băng Nghiên ôm tiền công ty, không nộp một xu tiền thuế" đã trở nên "hit" nhất. Nữ diễn viên bị dư luận nước này tẩy chay vì hành vi trốn tránh trách nhiệm của mình.

Tờ Nhân Dân Nhật Báo đưa tin, công ty truyền thông văn hóa Lệ Nghiên của Viên Băng Nghiên đã bị xử phạt 146.000 USD vì trốn thuế. Được biết, từ năm 2019 đến 2021, doanh nghiệp này đã gian lận 1,2 triệu USD, không nộp khoản thuế 243.000 USD.

Trước đó, cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc từng ra lệnh cấm phát sóng những tác phẩm của những nghệ sĩ phạm pháp. Vì vậy, các dự án mà Viên Băng Nghiên đã quay xong nhưng chưa phát sóng có nguy cơ sẽ bị "chết yểu".

Chỉ sau vài tiếng kể từ khi tin tức Viên Băng Nghiên gian lận thuế được tung ra, đài Hồ Nam đã ra quyết định cấm sóng cô. Bên cạnh đó, nhiều nhãn hàng đã hủy hợp đồng với nữ diễn viên, Dior và Fabloox đã xóa đi các bài viết quảng bá có liên quan đến cô.

Trong dự án cổ trang Hồ yêu Tiểu Hồng Nương mới được khởi quay mà Viên Băng Nghiên hợp tác với nhiều tên tuổi lớn như Dương Mịch, Cung Tuấn, Chúc Tự Đan, cô đảm nhận một vai phụ. Vì scandal này, giới chuyên gia nhận định một diễn viên khác sẽ thay thế vị trí của cô để tránh tổn thất.

Hai bộ phim của Chung Hán Lương và Lưu Học Nghĩa đối diện với nguy cơ 'chết yểu' - Ảnh: Internet

Đầu năm nay, tác phẩm Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan mà Viên Băng Nghiên đóng chính cùng Chung Hán Lương cũng đã đi vào giai đoạn tuyên truyền. Viên Băng Nghiên còn kết hợp với Lưu Học Nghĩa trong tác phẩm "át chủ bài" được đầu tư lớn của đài Mango Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng. Nhưng bê bối này của nữ diễn viên khiến tương lai của cả 2 bộ phim vô cùng mờ mịt.

Bên cạnh Chung Hán Lương, Lưu Học Nghĩa, 2 diễn viên Tần Hải Lộ và Kim Hạn cũng trở thành "nạn nhân" của scandal trốn thuế này. Cặp đôi đóng chính trong tác phẩm Lôi Đình Lệnh, đây đồng thời là bộ phim đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của viên Băng Nghiên dưới vai trò một nữ cảnh sát mạnh mẽ.

Tần Hải Lộ và Kim Hạn cũng trở thành "nạn nhân" của scandal trốn thuế của Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet

Trong khi đó, bộ phim Lá Chắn Của Thiếu Niên được viên Băng Nghiên đóng khi cô còn chưa nổi tiếng vào năm 2017 cũng đối diện với khả năng sẽ không bao giờ được phát sóng. Trong suốt 5 năm qua, tác phẩm này vẫn chưa được chiếu nay lại đối diện với scandal khủng khiếp này.

Viên Băng Nghiên ì lợi ích cá nhân mà tự tay hủy hoạt đi cả tương lai của mình - Ảnh: Internet

Sina bình luận, Viên Băng Nghiên đang trên đà phát triển sự nghiệp, cô có độ nhận diện cao và đã nắm trong tay nhiều tác phẩm ăn khách vô cùng. Tuy nhiên, vì lợi ích cá nhân mà nữ diễn viên đã tự tay hủy hoạt đi cả tương lai của mình.