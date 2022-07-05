Thiệt hại Viên Băng Nghiên để lại hậu bị cấm sóng và xóa mặt

Sao quốc tế 05/07/2022 10:58

Danh tiếng của Viên Băng Nghiên bị sụt giảm nghiêm trọng sau scandal trốn thuế, việc này khiến những tác phẩm mà nữ diễn viên đã và đang tham gia đều sẽ bị ảnh hưởng.

Tờ Nhân Dân Nhật Báo đưa tin, công ty truyền thông văn hóa Lệ Nghiên của Viên Băng Nghiên đã bị xử phạt 146.000 USD vì trốn thuế. Được biết, từ năm 2019 đến 2021, doanh nghiệp này đã gian lận 1,2 triệu USD, không nộp khoản thuế 243.000 USD.

vien bang nghien 1
Công ty truyền thông văn hóa Lệ Nghiên của Viên Băng Nghiên đã bị xử phạt 146.000 USD vì trốn thuế - Ảnh: Internet

Hiện tại, trên các diễn đàn mạng Trung Quốc, từ khóa "Công ty Viên Băng Nghiên trốn thuế", "Viên Băng Nghiên ôm tiền công ty, không nộp một xu tiền thuế" đã trở nên "hit" nhất. Nữ diễn viên bị dư luận nước này tẩy chay vì hành vi trốn tránh trách nhiệm của mình.

Chỉ sau vài tiếng kể từ khi tin tức Viên Băng Nghiên gian lận thuế được tung ra, đài Hồ Nam đã ra quyết định cấm sóng cô. Bên cạnh đó, nhiều nhãn hàng đã hủy hợp đồng với nữ diễn viên, Dior và Fabloox đã xóa đi các bài viết quảng bá có liên quan đến cô.

vien bang nghien 2
Viên Băng Nghiên đã bị cấm sóng và nhiều nhãn hàng hủy hợp đồng - Ảnh: Internet

Trước đó, cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc từng ra lệnh cấm phát sóng những tác phẩm của những nghệ sĩ phạm pháp. Vì vậy, các dự án mà Viên Băng Nghiên đã quay xong nhưng chưa phát sóng có nguy cơ sẽ bị "chết yểu".

Trong dự án cổ trang Hồ yêu Tiểu Hồng Nương mới được khởi quay mà Viên Băng Nghiên hợp tác với nhiều tên tuổi lớn như Dương Mịch, Cung Tuấn, Chúc Tự Đan, cô đảm nhận một vai phụ. Vì scandal này, giới chuyên gia nhận định một diễn viên khác sẽ thay thế vị trí của cô để tránh tổn thất.

vien bang nghien 3
Hai bộ phim của Chung Hán Lương và Lưu Học Nghĩa đối diện với nguy cơ 'chết yểu' - Ảnh: Internet

Đầu năm nay, tác phẩm Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan mà Viên Băng Nghiên đóng chính cùng Chung Hán Lương cũng đã đi vào giai đoạn tuyên truyền. Viên Băng Nghiên còn kết hợp với Lưu Học Nghĩa trong tác phẩm "át chủ bài" được đầu tư lớn của đài Mango Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng. Nhưng bê bối này của nữ diễn viên khiến tương lai của cả 2 bộ phim vô cùng mờ mịt.

Bên cạnh Chung Hán Lương, Lưu Học Nghĩa, 2 diễn viên Tần Hải Lộ và Kim Hạn cũng trở thành "nạn nhân" của scandal trốn thuế này. Cặp đôi đóng chính trong tác phẩm Lôi Đình Lệnh, đây đồng thời là bộ phim đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của viên Băng Nghiên dưới vai trò một nữ cảnh sát mạnh mẽ.

vien bang nghien 4
Tần Hải Lộ và Kim Hạn cũng trở thành "nạn nhân" của scandal trốn thuế của Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet

Trong khi đó, bộ phim Lá Chắn Của Thiếu Niên được viên Băng Nghiên đóng khi cô còn chưa nổi tiếng vào năm 2017 cũng đối diện với khả năng sẽ không bao giờ được phát sóng. Trong suốt 5 năm qua, tác phẩm này vẫn chưa được chiếu nay lại đối diện với scandal khủng khiếp này.

vien bang nghien 5
Viên Băng Nghiên ì lợi ích cá nhân mà tự tay hủy hoạt đi cả tương lai của mình - Ảnh: Internet

Sina bình luận, Viên Băng Nghiên đang trên đà phát triển sự nghiệp, cô có độ nhận diện cao và đã nắm trong tay nhiều tác phẩm ăn khách vô cùng. Tuy nhiên, vì lợi ích cá nhân mà nữ diễn viên đã tự tay hủy hoạt đi cả tương lai của mình.

Viên Băng Nghiên chính thức bị cấm sóng hậu ồn ào trốn thuế

Viên Băng Nghiên chính thức bị cấm sóng hậu ồn ào trốn thuế

Các bộ phim có sự tham gia của nữ diễn viên Viên Băng Nghiên đã bị đài truyền hình Hồ Nam dừng lên sóng vì bê bối trốn thuế của cô.

Xem thêm
Từ khóa:   Viên Băng Nghiên Viên Băng Nghiên trốn thuế diễn viên Viên Băng Nghiên sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Viên Băng Nghiên chính thức bị cấm sóng hậu ồn ào trốn thuế

Viên Băng Nghiên chính thức bị cấm sóng hậu ồn ào trốn thuế

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có bị ảnh hưởng bởi việc công ty của Viên Băng Nghiên bị khui trốn thuế?

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có bị ảnh hưởng bởi việc công ty của Viên Băng Nghiên bị khui trốn thuế?

Bất ngờ được đứng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử, Viên Băng Nghiên khiến cho khán giả tỏ ra bức xúc vì lý do này đây

Bất ngờ được đứng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử, Viên Băng Nghiên khiến cho khán giả tỏ ra bức xúc vì lý do này đây

Rộ tin Viên Băng Nghiên đồng ý làm nữ phụ cho Dương Mịch để đổi lấy vai nữ chính trong Kiều Tàng? Netizen thản thốt 'Đổi lấy nữ chính Kiều Tàng thì quá lời rồi'

Rộ tin Viên Băng Nghiên đồng ý làm nữ phụ cho Dương Mịch để đổi lấy vai nữ chính trong Kiều Tàng? Netizen thản thốt 'Đổi lấy nữ chính Kiều Tàng thì quá lời rồi'

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Fan Viên Băng Nghiên bất bình vì nữ diễn viên vào vai nữ thứ 'dưới trướng' nữ chính Dương Mịch?

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Fan Viên Băng Nghiên bất bình vì nữ diễn viên vào vai nữ thứ 'dưới trướng' nữ chính Dương Mịch?

Hay tin idol phải đóng vai phụ trong phim của Dương Mịch, fan Viên Băng Nghiên tỏ rõ sự không hài lòng

Hay tin idol phải đóng vai phụ trong phim của Dương Mịch, fan Viên Băng Nghiên tỏ rõ sự không hài lòng

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 6 giờ 11 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 6 giờ 15 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI