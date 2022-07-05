Viên Băng Nghiên chính thức bị cấm sóng hậu ồn ào trốn thuế

Các bộ phim có sự tham gia của nữ diễn viên Viên Băng Nghiên đã bị đài truyền hình Hồ Nam dừng lên sóng vì bê bối trốn thuế của cô.

Trang QQ đưa tin, lãnh đạo đài truyền hình Hồ Nam vừa mới ra thông báo sẽ ngừng phát sóng tất cả các phim của Viên Băng Nghiên để thay thế hoặc cắt bỏ. Đài Hồ Nam cũng là đơn vị đầu tiên công khai tẩy chay nữ diễn viên hậu ồn ào trốn thuế. Đài Hồ Nam là đơn vị đầu tiên công khai tẩy chay Viên Băng Nghiên hậu ồn ào trốn thuế - Ảnh: Internet Trong văn bản được lưu hành nội bộ của nhà đài này, nhân viên đã được yêu cầu phải gấp rút xử lý kỹ thuật các cảnh quay có sự xuất hiện của Viên Băng Nghiên trong bộ phim Lý Tưởng Chiếu Rọi Trung Quốc (tập 14, phần Thuyền Cứu Nạn Hy Vọng) trước ngày 5/7.

Hiện tại, cơ quan quản lý văn hóa chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào để xử lý Viên Băng Nghiên. Tuy nhiên, làng giải trí đã có động thái "cấm sóng ngầm" đối với cô. Viên Băng Nghiên bị nhiều thương hiệu thay nhau hủy hợp đồng - Ảnh: Internet Theo tin tức từ Sohu, scandal lần này sẽ khiến sự nghiệp của Viên Băng Nghiên tan thành mây khói. Cô bị nhiều thương hiệu thay nhau hủy hợp đồng. Chiều ngày 4/7 vừa qua, Dior và Fabloox đã xóa đi các bài viết quảng bá có liên quan đến cô.

Tờ Sina nhận định rằng, các dự án phim ảnh của Viên Băng Nghiên sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Nữ diễn viên đã quay xong 3 bộ phim nhưng chưa phát sóng là: Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan; Yêu Nhau Đi, Mùa Hạ; Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng. Vì Trung Quốc có quy định không phát sóng tác phẩm của các nghệ sĩ vi phạm pháp luật nên các bộ phim này có khả năng sẽ bị "đắp chiếu" dài hạn. Viên Băng Nghiên khó có thể giữ được vai diễn trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, dự án cổ trang Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương vừa mới khởi quay cũng có sự xuất hiện của Viên Băng Nghiên. Chuyên gia cho rằng, nữ diễn viên khó có thể giữ được vai diễn này. Trước đó, Cục thuế Trùng Khánh đưa ra thông báo rằng công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Lệ Nghiên do Viên Băng Nghiên làm đại cổ đông, đại diện pháp lý và điều hành có hành vi gian lận thuế. Vì việc này mà doanh nghiệp bị phạt 146.000 USD. Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Lệ Nghiên do Viên Băng Nghiên bị phạt 146.000 USD vì hành vi trốn thuế - Ảnh: Internet Để che giấu việc làm phạm pháp này của mình cũng như bảo toàn sự nghiệp, Viên Băng Nghiên đã rút khỏi các vị trí quan trọng trong công ty như người đại diện theo pháp luật, giám đốc điều hành và quản lý công ty vào ngày 3/7. Theo đó, người kế vị cô là Trương Thuần còn vị trí đại cổ đông được bàn giao cho Cố Vĩ. Trước hành động trốn tránh trách nhiệm này của Viên Băng Nghiên, nữ diễn viên bị công chúng chỉ trích dữ dội, nhiều khán giả còn yêu cầu cô giải nghệ.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có bị ảnh hưởng bởi việc công ty của Viên Băng Nghiên bị khui trốn thuế? Công chúng hiện đang lo sợ bởi việc công ty quản lý của Viên Băng Nghiên bị điều tra trốn thuế sẽ gây ảnh hưởng đến đoàn làm phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

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