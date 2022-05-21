Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/5/2022: Viên Băng Nghiên từ chối lời mời đóng phim của Dương Mịch, Đich Lệ Nhiệt Ba đóng phim với sao nam kém tuổi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Tống Thiến cũng đang giảm dần những bộ phim liên quan đến tình chị em.

2. Bành Dục Sướng và Trương Tử Phong tại "Hướng Về Cuộc Sống" có thù lao bằng nhau.

3. "Xin Chào Thứ 7" sẽ tạo ra một "hảo lục gia đình", dự định mời Dương Mịch, Đinh Trình Hâm, Cung Tuấn, Dương Tử, Cổ Lực Na Trát, Châu Thâm.

4. Dương Mịch ngỏ lời mời Viên Băng Nghiên đóng nữ thứ trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, nhưng cô đã từ chối.

5. Ngỗng đang chuẩn bị một bộ phim truyền hình thể thao điện tử về Liên Minh Huyền Thoại. Nam chính đang cân nhắc giữa Vương Nhất Bác và La Vân Hi. Khả năng là La Vân Hi có thể lớn hơn, anh ấy rất thích thể thao điện tử.

6. Tài nguyên thời trang của Triệu Lộ Tư sẽ có triển vọng và phát triển nhiều hơn trong thời gian tới.

7. Địch Lệ Nhiệt Ba đang đàm phán một bộ phim về tình chị em.

8. "Mật Thất" của Hoàng Minh Hạo rất nhanh sẽ bắt đầu ghi hình. Cậu ấy cũng sẽ tham gia một vài tập trong "Thử Thách Cực Hạn".

9. Mặt mộc của Cung Tuấn rất đẹp, anh ấy sẽ không trang điểm nhiều trong các chương trình giải trí.

10. Tạm thời "Mộng Hoa Lục" của Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi không có dấu hiệu gì rằng muốn lên sóng trong thời gian tới.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-tuc-dua-cbiz-ngay-21-5-2022-vien-bang-nghien-tu-choi-loi-moi-dong-phim-cua-duong-mich-dich-le-nhiet-ba-dong-phim-voi-sao-nam-kem-tuoi-470286.html