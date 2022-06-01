Hay tin idol phải đóng vai phụ trong phim của Dương Mịch, fan Viên Băng Nghiên tỏ rõ sự không hài lòng

Sao quốc tế 01/06/2022 22:45

Việc Viên Băng Nghiên phải làm nền cho Dương Mịch đang khiến fan của cô nàng cực kỳ bức xúc và phẫn nộ.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là dự án phim thuộc cấp S+ do Dương Mịch đóng chính đang được quan tâm nhất hiện nay. Vì vậy không ít người sẵn sàng làm kép phụ để được đóng chung với ''nữ hoàng rating'' để gây dựng tên tuổi, tuy nhiên có lẽ fan của Viên Băng Nghiên lại cho rằng điều đó là hoàn toàn vô lý. 

Hay tin idol phải đóng vai phụ trong phim của Dương Mịch, fan Viên Băng Nghiên tỏ rõ sự không hài lòng - Ảnh 1
Nữ diễn viên Dương Mịch - Ảnh: Internet

Được biết, theo một số thông tin được vlogger nổi tiếng đăng tải cho biết Viên Băng Nghiên sẽ trở thành nữ phụ Đồ Sơn Nhã Nhã trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Đây có thể nói là cơ hội rất đáng giá với một tiểu Hoa 9x như Viên Băng Nghiên có thể lột xác trong năm nay. Tuy nhiên, có vẻ như fan của cô nàng không nghĩ vậy. Họ thậm chí còn đòi thoát fan nếu thần tượng nhận vai làm nền cho Dương Mịch.

Vì vậy Viên Băng Nghiên nên tìm vai nữ chính trong phim cấp S để đóng thay vì “đâm đầu” vào vai phụ trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. 

Số khác lại cho rằng fan Viên Băng Nghiên đang quá ảo tưởng về vị trí của thần tượng mình. Tuy có 2 phim nổi bật thế nhưng trên thực tế địa vị của cô nàng trong giới không cao. Thậm chí so với sao nữ lứa 95 là Triệu Lộ Tư còn kém hơn 1 bậc.

Hay tin idol phải đóng vai phụ trong phim của Dương Mịch, fan Viên Băng Nghiên tỏ rõ sự không hài lòng - Ảnh 2
Nữ diễn viên Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet

- Nói thật là sao hạng A người ta cũng từ vai phụ mà đi lên, đằng này Viên Băng Nghiên mới có xíu thành tích mà fan cô tung hô lên tận trời, phải biết idol mình đang ở vị trí nào chứ.

- Tuyến 18 mà fan ảo tưởng idol tuyến 1 hay gì? Gánh phim thì không gánh nổi, đóng phiên 1 toàn flop, đóng phiên 3 cho đỉnh lưu còn chê?

- Nhận hay không thì là quyết định của Viên Băng Nghiên, làm fan thì mình cũng chỉ có thể ủng hộ thôi. Nếu cổ nhận thì là dự tính riêng của cổ, cổ đã cân nhắc rồi mới nhận.

- Được đóng phim cùng Hoa 85 nổi tiếng như Dương Mịch là may lắm rồi ấy. Phiên vị tuy quan trọng nhưng nếu cô nổi lên nhờ phim này thì sao?

- Ý kiến cá nhân thấy nữ phụ trong phim của Dương Mịch rất tốt mà, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Tiểu Vân đóng phụ đều có nhiệt luôn.

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Từ khóa:   Dương Mịch Viên Băng Nghiên Drama Cbiz sao châu á Cbiz

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