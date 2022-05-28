Tham gia gameshow, tạo hình 'đại tỷ' của Dương Mịch khiến netizen 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 28/05/2022 23:14

Dù không hề hở hang một chút nào nhưng tạo hình của Dương Mịch trong một chương trình truyền hình chuẩn bị lên sóng đã khiến cư dân mạng rần rần.

Theo truyền thông Trung Hoa, Dương Mịch mới đây đã tham gia ghi hình cho chương trình giải trí Trốn Thoát Khỏi Mật Thất mùa 4. Chỉ vừa mới xuất hiện thôi mà nữ minh tinh đã khiến ai nấy đều trầm trồ bởi vóc dáng tuyệt mỹ cùng thần thái ngút ngàn của mình.

Tham gia gameshow, tạo hình 'đại tỷ' của Dương Mịch khiến netizen 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 1
Tạo hình 'đại tỷ' siêu hút mắt của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Với bộ trang phục ôm sát, đặc biệt là phần cách điệu ở ngực áo, Dương Mịch được khen là vô cùng quyến rũ nhưng không hề mang lại cảm giác phản cảm chút nào. Một bình luận cho rằng: "Về cả gương mặt lẫn thân hình khó ai vượt qua Dương Mịch"

Tham gia gameshow, tạo hình 'đại tỷ' của Dương Mịch khiến netizen 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 2
Bộ trang phục khoe trọn vóc dáng hoàn mỹ của nữ minh tinh - Ảnh: Internet

Vốn nổi tiếng là người đẹp có đôi chân hoàn hảo nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ, outfit này đặc biệt giúp Dương Mịch khoe ra ưu điểm của mình. Bên cạnh đó, có thể dễ dàng nhận thấy rằng người đẹp cũng chọn lối makeup sắc sảo hơn bình thường.

Tham gia gameshow, tạo hình 'đại tỷ' của Dương Mịch khiến netizen 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 3
Cư dân mạng cho rằng Dương Mịch đẹp hoàn hảo ở mọi góc nhìn - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Dương Mịch cũng khiến dân tình một phen "đảo điên" với bộ ảnh gợi cảm của mình, nét đẹp của cô ngày càng mặn mà hơn kể từ khi ly hôn với Lưu Khải Uy. Nhiều người còn nói rằng Dương Mịch chính là minh chứng sống cho câu nói "phụ nữ đẹp là khi không thuộc về ai".

Tham gia gameshow, tạo hình 'đại tỷ' của Dương Mịch khiến netizen 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 4
Bộ ảnh quyến rũ mới đây của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Được biết, thời gian tới Dương Mịch sẽ tái xuất khán giả thông qua dự án cổ trang Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Công chúng đang vô cùng trông đợi sự trở lại này của cô bên cạnh các hoa đán 85 khác như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi hay Lưu Thi Thi cũng đang rục rịch ra mắt các bộ phim cùng thể loại.

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