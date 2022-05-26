Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/5/2022: Tình trạng mắt của Địch Lệ Nhiệt Ba 'đáng báo động', Dương Mịch từ chối dự án trọng điểm 'Kiều Tàng'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Độ nổi tiếng của Vương Tâm Lăng đã khiến đội ngũ chương trình lên kế hoạch lại muốn để cô ấy ra mắt. Kết quả là, một chị gái ban đầu dự kiến ​​có suất ra mắt đã bị "gạch tên" khỏi danh sách. Đối phương hiện đang thu thập các tư liệu không tốt của Vương Tâm Lăng chuẩn bị bôi nhọ cô ấy.Dương Mịch từ chối phim trọ

2. Nguồn phim của Vương Nhất Bác đều khá tốt, đối tác của anh ấy về cơ bản đều là những tên tuổi lớn.

3. Tình trạng cận thị và loạn thị của Địch Lệ Nhiệt Ba rất nghiêm trọng, đôi khi cô ấy phải nheo mắt mới có thể nhìn rõ.

4. Nhiều bài đăng trên Weibo của Ngu Thư Hân đều phải được đoàn đội xem xét trước khi đăng chúng.

5. Lý Dịch Phong tiếp xúc với giới Hồng Kông và có thể xuất hiện trên một số màn ảnh rộng ở Hồng Kông.

6. Công ty của Ngô Vũ Hằng hiện tại rất nâng đỡ anh ấy. Đồng thời, ưu tiên cho anh ấy bất kỳ tài nguyên nào.

7. Dương Mịch có lẽ sẽ không đóng "Kiều Tàng" nữa. Bộ phim này đã được đổi tên lại thành "Hải Đường Tiếu Xuân Phong", nữ chính đang cân nhắc Viên Băng Nghiên.

8. "Mật Thất 4" đã bắt đầu ghi hình, khách mời: Dương Mịch, Đại Trương Vỹ, Hoàng Minh Hạo, Trương Quốc Vỹ + một khách mời.

9. "Cánh Cửa Tái Sinh" có lẽ sẽ có phần 2.

10. Tính cách Trương Tử Phong có chút cố chấp, còn nóng tính. Thế cho nên cô chỉ nhận lời tham gia Hướng Về Cuộc Sống, những chương trình khác đều đẩy đi.

11. Trịnh Nghiệp Thành đều cố gắng tự thực hiện các cảnh quay của mình, nếu thật khó, sợ ảnh hưởng đến quá trình quay phim, anh mới nhờ đến đóng thế.

12. Tần Lam được giới đạo diễn công nhận là một trong số ít những nữ diễn viên "sạch" nhất Cbiz.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-tuc-dua-cbiz-ngay-26-5-2022-tinh-trang-mat-cua-dich-le-nhiet-ba-dang-bao-dong-duong-mich-tu-choi-du-an-trong-diem-kieu-tang-471331.html