Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/5/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba đóng phim truyền hình đề tài công sở, Lưu Diệc Phi tiếp tục tham gia dự án cổ trang?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (24/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Chu Nhất Long cực kỳ để ý đến danh tiếng của mình, thù lao không quan trọng, miễn là có thể cạnh tranh với đối thủ của mình là được.

2. Triệu Lệ Dĩnh có quan hệ khá tốt với bên phía Youku, Dã Man Sinh Trưởng cũng là hạng mục trọng điểm của Đào, nền tảng đã chiêu thương, dự phát sóng vào Quý 4 năm nay.

3. Địch Lệ Nhiệt Ba đang bàn bạc về một bộ phim truyền hình đề tài công sở.

4. Chu Nhất Long bây giờ cực kỳ coi trọng danh tiếng, thù lao phim không quan trọng, miễn là anh học được nhiều điều và có cộng sự tốt là được.

5. Quan Hiểu Đồng cũng "hóng hớt" cực kỳ, sự kiện nào của giới giải trí cô ấy cũng đều biết.

6. Kế hoạch tuyên truyền của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân cho bộ phim mới sẽ diễn ra bình thường. Nhưng cô cũng biết anh đã có bạn gá nên sẽ phải kiêng nể đôi chút.

7. Lưu Diệc Phi sắp đóng một bộ cổ trang.

8. Trương Tử Phong diễn xuất tốt nhưng thương vụ lại hơi yếu.

9. Trước bữa ăn, Trương Thiên Ái đều dùng “thần chú” để giảm cân, nhưng cô chính là kiểu vừa thèm ăn, vừa muốn giảm cân. Thế nên cô thường mua cả đống đồ về để trợ lý ăn, còn mình sẽ đứng nhìn.

10. Bộ Đi Về Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện được nền tảng trực tiếp công bố. Để có được cái gật đầu của nam chính, đã phải chi một số tiền không hề nhỏ.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-tuc-dua-cbiz-ngay-24-5-2022-dich-le-nhiet-ba-dong-phim-truyen-hinh-de-tai-cong-so-luu-diec-phi-tiep-tuc-tham-gia-du-an-co-trang-470858.html