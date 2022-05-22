Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/5/2022: Cúc Tịnh Y sẽ nhận một bộ phim hiện đại, mối quan hệ giữa Ngô Lỗi và Hồ Ca rất tốt?

Sao quốc tế 22/05/2022 15:10

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Lý Hiện và Xuân Hạ đóng vai chính trong bộ phim truyền hình "Nhân Sinh Giống Như Lần Đầu Gặp Gỡ" thể loại Dân Quốc đã được xem xét, Kiwi và Tencent đang lên kế hoạch phát sóng vào tháng 6.

2. Tống Thiến cũng đang giảm dần những drama liên quan đến tình chị em

3. Bộ phim truyền hình Đàm Tùng Vận hợp tác với Lý Dịch Phong vẫn chưa chính thức ký hợp đồng.

4. Ngô Lỗi đã hợp tác với Hồ Ca từ thời niên thiếu. Đồng thời, Hồ Ca cũng nguyện ý sẽ dẫn dắt Ngô Lỗi, mối quan hệ của hai bên luôn rất tốt.

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5. Tiêu Tuấn Diễm đang quay bộ phim truyền hình mới trong đoàn trong thời gian này. Đây là dự án phim truyền hình do Mango chuẩn bị cho các ngôi sao chủ chốt.

6. Kiều Hân hiện đang đi theo con đường nữ tỉnh táo.

7. Hoắc Tư Yến là người rất có năng lực. Cô ấy rời khỏi giới chỉ vì muốn nghỉ ngơi. Ngay cả khi không quay phim, cô ấy cũng sẽ giúp chồng có được nguồn lực riêng.

8. Sắp tới Cúc Tịnh Y sẽ nhận một bộ phim hiện đại.

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9. "Ninh An Như Mộng" của Bạch Lộc đã được ra mắt. Sức mạnh của bộ phim, điều rất quan trọng đối với cô ấy trong giai đoạn đang lên. Nhóm của cô ấy hiện đã quảng cáo rằng cô ấy là người bán hoa nổi tiếng tiếp theo và tất cả các khía cạnh của giải pháp lần này đều được yêu cầu tăng gấp đôi.

10. Lưu Hạo Nhiên và Âu Dương Na Na sẽ hợp tác.

11. Phạm Thừa Thừa có khả năng kết giao thượng thừa, ở trong giới anh luôn biết điều và được mọi người yêu mến

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/5/2022: Viên Băng Nghiên từ chối lời mời đóng phim của Dương Mịch, Đich Lệ Nhiệt Ba đóng phim với sao nam kém tuổi?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Cúc Tịnh Y Hồ Ca Ngô Lỗi phim Trung Quốc làng sao sao Hoa ngữ sao Châu Á

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