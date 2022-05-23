Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/5/2022: Châu Đông Vũ đã có bạn trai, Angela Baby đang chật vật với sự nghiệp diễn xuất của mình?

Sao quốc tế 23/05/2022 10:12

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (23/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Hoàng Hiên đóng phim rất liều lĩnh, thường xuyên chìm đắm vào các nhân vật mà mãi không thể thoát ra được. Điều này cũng là nguyên nhân chính khiến cho anh luôn mắc bệnh tâm lý, khó chữa trị.

2. Phim cổ trang của các tiểu hoa 85 ngày càng khó tìm nam chính. Một trong những nguyên nhân là do thù lao của các mỹ nhân quá cao. Theo như quy định, thù lao của diễn viên không thể vượt qua 30% chi phí sản xuất, nhưng mà có khi, một nửa của 30% ấy đã dùng để trả lương cho tiểu hoa 85. Phần còn lại của 30% mới chính là ngân sách để trả lương cho nam chính và các diễn viên khác.

3. Sau khi rời Chính Ngọ, Vương Khải đã cùng bạn bè mở công ty. Anh sẽ đầu tư vào một số bộ phim tốt, hoặc khi tham gia sẽ nhận một phần thù lao, rồi dùng nó để góp vốn. Sau đó lại ký hợp đồng với người mới, lợi dụng nhân mạch của mình để nâng đỡ người mới.

4. Bộ phim "Xuân Hoa Yêm" tạm định Triệu Hựu Đình, Bành Tiểu Nhiễm là diễn viên chính.

5. Gần hai năm nay, Angela Baby thực sự rất chật vật trong con đường diễn xuất, hiện giờ phim "đắp chiếu" của nữ diễn viên còn khá nhiều.

Angela Baby

6. Bộ phim mới của Dương Tử hợp tác với Nhậm Hào, hiện giờ anh lại vướng phải lùm xùm như vậy, cô đang rất thất vọng.

7. Dương Tử gần đây đã đẩy đi rất nhiều cơ hội, bởi vì khối lượng công việc quá lớn

8. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh dự kiến phát sóng vào ngày 07/06 trên kênh truyền hình vệ tinh Phương Đông.

9. Mã Tư Thuần luôn tư vấn tâm lý cho bạn trai. Nguyên nhân là do cư dân mạng quá á.c ý với bạn trai của cô ấy, cô ấy cảm thấy bạn trai mình đang phải chịu nhiều áp lực tâm lý, vì vậy cô ấy cảm thấy rất đau lòng cho bạn trai mình.

10. Châu Đông Vũ đã có bạn trai, nhưng vẫn chưa có ý định kết hôn.

chau dong vu

11. Diêu An Na muốn tự mình đầu tư một bộ phim truyền hình, sau đó mời những nghệ sĩ mà cô ấy yêu thích tham gia diễn xuất.

12. Dương Dương đang đàm phán một vai diễn phi công.

13. "Thời thanh xuân không thể quay trở lại": nữ chính Triệu Kim Mạch, nam chính Trần Phi Vũ hoặc Hồ Tiên Hú.

14. Hiện tại đà phát triển của Ngô Thiến khá mạnh. Công ty sẵn sàng hỗ trợ cô ấy, thứ cô ấy thiếu bây giờ chỉ là một bộ phim truyền hình ăn khách.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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