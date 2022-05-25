Bị chê lớn tuổi không còn hợp đóng phim thần tượng, fan hâm mộ lo lắng: Dương Mịch rồi sẽ thế nào đây?

Nhiều người cho rằng Dương Mịch nên chuyển sang đóng phim chính kịch thay vì thần tượng vì vấn đề tuổi tác.

Dương Mịch được đánh giá là minh tinh 8X có ảnh hưởng nhất nhì giới giải trí Hoa ngữ hiện tại. Không chỉ nổi tiếng về khả năng diễn xuất tốt mà cô nàng còn sở hữu nhan sắc vạn người mê với làn da trắng sáng, gương mặt sắc cạnh đã làm nên thương hiệu của ''nữ hoàng rating''.

Nữ diễn viên Dương Mịch - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây nhất vừa có thông tin Dương Mịch nên chuyển sang đóng phim chính kịch hoặc đi đầu tư thì hơn thay vì đóng cái vai diễn thần tượng, bởi giờ đây tuổi tác cô nàng cũng là khá cao. Đối với phụ nữ, đây là lứa tuổi đã cao và không phù hợp đóng vai thiếu nữ.

Từ trước đến nay, Dương Mịch chủ yếu đóng phim thần tượng. Cô cũng không có tác phẩm chính kịch nào thành công để đi theo con đường này. Thế nhưng, khi tuổi tác càng cao, việc tiếp nhận phim thần tượng càng khó.

Vì thế, người trong ngành cho biết, Dương Mịch sẽ dần dần chuyển sang đầu tư thay vì đóng phim. Người hâm mộ có thể chỉ gặp được nữ diễn viên thông qua ảnh tạp chí hoặc các chương trình tống nghệ.

Dương Mịch được fan khuyên nên chuyển hướng đầu tư thay vì đóng phim - Ảnh: Internet

Thực tế, sự nghiệp diễn xuất của diễn viên nữ hạn hẹp hơn so với diễn viên nam. Một người phụ nữ khi đã có tuổi sẽ khó tiếp nhận kịch bản nữ chính và dần dần phải chấp nhận đóng những vai diễn thấp hơn cho đến khi tên tuổi bị lãng quên. Vì vậy netizen đưa ra lời khuyên cho cô nàng là hoàn toàn có cơ sở.

Bằng chứng là Triệu Lệ Dĩnh đã dần dần chuyển hướng sang đóng phim chính kịch. Hiện, cô đang có 2 tác phẩm chờ phát sóng là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Dã Man Sinh Trưởng.

Nếu những bộ phim này thành công sẽ tạo đà phát triển cho nữ diễn viên trong tương lai.

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