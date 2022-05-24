Bắt chước hành động của Dương Mịch ngày trước, sao nữ này bị netizen mỉa mai không thương tiếc: 'Xin bản quyền của chị chưa bé ơi'

Sao quốc tế 24/05/2022 23:35

Lỡ tay có một hành động giống với Dương Mịch thôi, sao nữ này đang phải hứng chịu cái kết quá nặng nề.

Dương Mịch hiện đang là tiểu hoa đán nổi tiếng bật nhất màn ảnh Hoa ngữ. Nổi tiếng từ khá sớm và sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu nên cũng dễ hiểu vì sao có rất nhiều sao nữ muốn trở nên giống như mỹ nhân họ Dương nên đã chọn cách copy một vài hành động của nữ diễn viên để gây sự chú ý. 

Bắt chước hành động của Dương Mịch ngày trước, sao nữ này bị netizen mỉa mai không thương tiếc: 'Xin bản quyền của chị chưa bé ơi' - Ảnh 1
Nữ diễn viên Dương Mịch - Ảnh: Internet

Mới đây, Trương Dĩnh Dĩnh, người mẫu Trung Quốc vừa bị dính tin đồn hẹn hò với thiếu gia Bắc Kinh Uông Tiểu Phi. Cư dân mạng phát hiện rằng hình ảnh mà chàng thiếu gia đăng lên trên mạng xã hội có nhiều điểm tương đồng. Trong đó hình ảnh rừng cây giống hệt như hình ảnh Dĩnh Dĩnh từng đăng tải làm dấy lên tin đồn cả hai đã hẹn hò cùng nhau. 

Bắt chước hành động của Dương Mịch ngày trước, sao nữ này bị netizen mỉa mai không thương tiếc: 'Xin bản quyền của chị chưa bé ơi' - Ảnh 2
Người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh - Ảnh: Internet

Chuyện không có gì liên quan tới Dương Mịch cho đến khi Trương Dĩnh Dĩnh đăng bài thanh minh sau khi gỡ bức ảnh đó. Nội dung của bài đăng cụ thể là : “Lời đồn, nghe là được, bát quái, nói rồi thôi. Nếu nghe một cách nghiêm túc thì là bạn không đúng rồi. Thiên hạ chẳng có chuyện gì, chỉ có kẻ tầm thường tự chuốc lấy phiền toái. Vẫy vẫy tay áo, không đem đi áng mây."

Bắt chước hành động của Dương Mịch ngày trước, sao nữ này bị netizen mỉa mai không thương tiếc: 'Xin bản quyền của chị chưa bé ơi' - Ảnh 3
Bài đăng của cô nàng người mẫu - Ảnh: Internet

Bài viết thanh minh của cô nàng được cho là giống hệt với những gì Dương Mịch từng viết cách đây 12 năm, chính vì vậy mà fan của mỹ nhân họ Dương đã tỏ ra cực kỳ phẫn nộ. 

Đây là một số bình luận của cư dân mạng sau khi biết văn của Mịch tỷ mà lại bị đạo văn:

- Xin bản quyền của chị chưa bé ơi.

- Ủa tôi thấy khác mà mọi người sao vậy, khác mà bài của Mịch có dấu phẩy.

- Tới cái ảnh đại diện mà còn chụp giống chị diễn viên gì bên Hàn nè.

- Bảo sao cổ cứ trường hồng drama nào cô ngồi không cũng bị kéo vào.

Hiện tại, ồn ào Trương Dĩnh Dĩnh đạo văn của Dương Mịch đang nhận được nhiều sự chú ý.

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