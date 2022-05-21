Điểm danh 10 bộ phim Hoa Ngữ có lượt xem hơn 10 tỷ view: Triệu Lệ Dĩnh xứng tầm 'nữ hoàng rating', bất ngờ với vị trí của Dương Mịch

Sao quốc tế 21/05/2022 23:22

Top 10 phim có lượt xem trên 10 tỷ view, Triệu Lệ Dĩnh đơn giản là không thể bị soán ngôi ''nữ hoàng rating''.

Danh sách 5 bộ phim Hoa ngữ đạt hơn 10 tỷ lượt xem phát sóng trên nền tảng trực tuyến Tencent đã chính thức lộ diện. Các tác phẩm được liệt kê đều là những bộ bom tấn rất ăn khách, khuấy đảo màn ảnh một thời. 

5. Trần Tình Lệnh - 10.32 tỷ 

Điểm danh 10 bộ phim Hoa Ngữ có lượt xem hơn 10 tỷ view: Triệu Lệ Dĩnh xứng tầm 'nữ hoàng rating', bất ngờ với vị trí của Dương Mịch - Ảnh 1
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh - Ảnh: Internet

Trần Tình Lệnh - dự án được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu từng là sức hút vô cùng lớn tại Châu Á khi luôn là bộ phim nằm trong top xem nhiều hàng tuần tại thời điểm ra mắt cho đến khi bộ phim kết thúc. 

Hai nhân vật chính trong phim là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sau một đêm từ một thần tượng bình thường đã trở thành đỉnh lưu hàng đầu của làng giải trí và là bước bàn đạp hoàn hảo cho những thành công của cả 2 ở thời điểm hiện tại. 

4. Thanh Vân Chí - 11.46 tỷ 

Điểm danh 10 bộ phim Hoa Ngữ có lượt xem hơn 10 tỷ view: Triệu Lệ Dĩnh xứng tầm 'nữ hoàng rating', bất ngờ với vị trí của Dương Mịch - Ảnh 2
Tru Tiên - Thanh Vân Chí sở hữu số lượt view cực khủng - Ảnh: Internet

Tru Tiên - Thanh Vân Chí với sự tham gia của Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử kể từ thời điểm phát sóng đã lập nhiều kỷ lục đáng ngưỡng mộ, đạt 11.46 tỷ lượt truy cập video trên Tencent. 

Dù không được đánh giá cao về phần nội dung khi nhiều người cho rằng bộ phim có phần quá phức tạp và gây ra cảm giác khó hiểu cho người xem, cũng vì vậy mà tới thời điểm hiện tại Thanh Vân Chí vẫn chưa được cho ra mắt phần 2. Tuy nhiên, nhờ vào dàn diễn viên chính nổi tiếng Tru Tiên vẫn là cái tên mang đến sức hút khủng lồ với lượt view lên đến 11.46 tỷ người. 

3. Minh Lan Truyện - 14.16 tỷ 

Điểm danh 10 bộ phim Hoa Ngữ có lượt xem hơn 10 tỷ view: Triệu Lệ Dĩnh xứng tầm 'nữ hoàng rating', bất ngờ với vị trí của Dương Mịch - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh trong Minh Lan Truyện - Ảnh: Internet

Chỉ tính riêng trên nền tảng Tencent, Minh Lan Truyện đã vượt hơn 14 tỷ lượt xem, với mức độ phổ biến đáng kinh ngạc. Phim từng giành được giải phim truyền hình xuất sắc nhất tại Giải Kim Ưng lần thứ 30. 

Cũng nhờ có bộ phim này, Triệu Lệ Dĩnh lại càng khẳng định được vị trí của mình trong làng giải trí. Từ nội dung kịch bản, cách dẫn dắt câu chuyện hợp lý và diễn xuất ổn định của dàn diễn viên từ chính đến phụ đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả. 

2. Sở Kiều Truyện - 14.37 tỷ 

Điểm danh 10 bộ phim Hoa Ngữ có lượt xem hơn 10 tỷ view: Triệu Lệ Dĩnh xứng tầm 'nữ hoàng rating', bất ngờ với vị trí của Dương Mịch - Ảnh 4
Sở Truyện Kiều - Ảnh: Internet

Tiếp tục là bộ phim có sự góp mặt của ''nữ hoàng rating'' Triệu Lệ Dĩnh, có thể thấy khả năng chọn kịch bản của nàng Dĩnh Bảo quả thực rất tốt. 

Khoảng thời gian từ 2014 - 2018 được xem là thời kỳ đỉnh cao của Triệu Lệ Dĩnh, hầu hết mọi bộ phim cô nàng tham gia đều đạt hiệu ứng rất tích cực. Tuy nhiên điều này không chỉ đến từ may mắn mà bản thân mỹ nhân họ Triệu còn sở hữu tài diễn xuất đáng nể. 

1. Phù Dao Hoàng Hậu - 15.48 tỷ 

Điểm danh 10 bộ phim Hoa Ngữ có lượt xem hơn 10 tỷ view: Triệu Lệ Dĩnh xứng tầm 'nữ hoàng rating', bất ngờ với vị trí của Dương Mịch - Ảnh 5
Dương Mịch xuất sắc đứng ở vị trí top 1 với Phù Dao Hoàng Hậu - Ảnh: Internet

Chẳn hẳn sẽ không ít người bất ngờ khi Phù Dao Hoàng Hậu của Dương Mịch lại vượt mặt được nhiều đối thủ nặng ký khác như Sở Kiều Truyện hay Trần Tình Lệnh 

Tuy nhiên xét một cách công bằng, một số người cho rằng Phù Dao Hoàng Hậu xứng đáng góp mặt trong vị trí này khi đã mang tới cho khán giả một bộ phim nội dung chặt chẽ, dàn diễn viên diễn xuất cực kỳ ăn ý với nhau qua từng tập phim. 

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Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh sao châu á Cbiz phù dao hoàng hậu

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