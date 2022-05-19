4 ngôi sao có mối quan hệ siêu bền với Triệu Lệ Dĩnh: Tạ Na chỉ xếp thứ hai, ngôi vị đầu tiên bỏ xa ba ngôi sao còn lại!

Nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh chắc mọi người đều đã quen với nữ minh tinh rất được yêu thích trong làng giải trí này. Ai cũng biết cô ấy vốn xuất thân từ nông thôn và có được thành tựu như ngày hôm nay bằng chính sự nỗ lực của bản thân. Có thể nói là như vậy là điều không hề dễ dàng và 4 siêu sao của Triệu Lệ Dĩnh: Tạ Na chỉ đứng ở vị trí thứ 2, còn vị trí thứ nhất thì bỏ xa 3 người còn lại, chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Những bộ phim truyền hình của Triệu Lệ Dĩnh cũng rất nổi tiếng và được khán giả vô cùng yêu thích như "Hoa Thiên Cốt", "Sở Kiều truyện", ... đều là những tác phẩm tiêu biểu của cô ấy, ngoài ra danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh trong làng giải trí luôn luôn rất tốt. Vì vậy có rất nhiều ngôi sao có mối quan hệ tốt với cô ấy. Hôm nay chúng ta chủ yếu nói về bốn người sau đây. Đầu tiên phải nói về Trần Vỹ Đình, Trần Vỹ Đình và Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với nhau trong rất nhiều tác phẩm, bộ phim "Lão cửu môn" cũng là một trong số đó. Mặc dù Triệu Lệ Dĩnh không có quá nhiều cảnh trong bộ phim này ,tuy nhiên tính cách của 2 người lại rất hợp nhau, ngoài ra mọi người đều biết rằng Trần Vỹ Đình luôn là một người ấm áp và rất giỏi chăm sóc con gái. Vì vậy không có gì khó hiểu khi anh và Triệu Lệ Dĩnh lại có một mối quan hệ tốt như vậy.

Sau khi bộ phim "Lão cửu môn" được phát sóng, Trần Vỹ Đình và Triệu Lễ Dĩnh trở thành một trong những couple được khán giả yêu thích nhất trên màn ảnh Tiếp theo là Tạ Na, nói đến những cô gái có mối quan hệ tốt với Triệu Lệ Dĩnh, chắc hẳn nhiều netizen nghĩ ngay đến Tạ Na. Triệu Lệ Dĩnh và Tạ Na gặp nhau lần đầu qua chương trình "Thần tượng đến rồi". Trong chương trình tạp kỹ này, hai người tìm thấy nhau. Họ nhận ra rằng tính cách của họ đặc biệt hợp nhau nên tình cảm giữa hai người dần trở nên sâu sắc. Điều đặc biệt là khi Tạ Na sinh hai nàng công chúa đầu lòng; Triệu Lệ Dĩnh tặng ngay hai chiếc khóa vàng lớn (khóa trường thọ của Trung Quốc mang ý nghĩa chúc phúc) và còn nhận là mẹ nuôi của các bé. Đến khi Triệu Lệ Dĩnh lên chức mẹ, nữ MC cũng tặng khóa vàng được thiết kế riêng và cả gấu bông tự tay làm cho “nữ hoàng rating”. Không chỉ kết nghĩa “huynh đệ”; Triệu Lệ Dĩnh và Tạ Na còn đặt biệt danh cho nhau cực dễ thương là “Triệu Tiểu Đao” và “Na tỷ” Thứ ba là Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong hiện đã kết hôn và trở thành mối quan hệ "vợ chồng". Có thể nói hai người là một cặp đôi cùng tiến sau khi kết hôn. Phùng Thiệu Phong đối với Triệu Lệ Dĩnh rất đặc biệt, trân trọng và yêu thương khiến người ta phải ghen tị. Tuy cặp đôi đã ly hôn vào năm ngoái nhưng cả Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng chăm sóc con trai chung.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn để lại nhiều tiếc nuối cho công chúng Thứ tư là Trương Bích Thần, mối quan hệ giữa Trương Bích Thần và Triệu Lệ Dĩnh cũng rất tốt. Trương Bích Thần là một ca sĩ, các bài hát của Trương Bích Thần cũng rất hay, ví dụ như "Bracing the Chill ", bài hát này cũng rất nổi tiếng. Nữ diễn viên "Hoa Thiên Cốt" từng bộc bạch: "Bích Thần là một người vô cùng thẳng thắn, chân thành và đáng yêu. Tính cách của cô ấy có chút "chậm nhiệt", về điểm này rất giống tôi. Dần dần quen biết lâu rồi bạn sẽ phát hiện cô ấy thật ra chỉ đơn giản là có tình yêu và theo đuổi âm nhạc. Mọi người hãy chậm rãi tìm hiểu sẽ phát hiện ra nhiều điểm đáng yêu của cô ấy. Bích Thần rất đơn giản, thoải mái và tự tại". Cặp đôi bạn thân này đều có sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực của mình, đây có thể nói là một điều hạnh phúc.

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