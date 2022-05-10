4 cặp đôi nổi tiếng khó ly hôn nhất Cbiz

Sao quốc tế 10/05/2022 17:28

Mọi người thường cho rằng giới showbiz thường đầy cám dỗ, những mối tình thì lại chóng vánh, lắm thị phi. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại đâu đó không ít các cặp đôi khiến dân tình ghen tị và ngưỡng mộ bởi tình cảm bền chặt, mặn nồng như thuở ban đầu dù đã bên nhau khá nhiều năm. Sau đây hãy cùng điểm lại những cặp đôi nổi tiếng khó ly hôn nhất Cbiz.

Lục Nghị - Bào Lôi

Lục Nghị và Bào Lôi rơi vào lưới tình từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cả hai cùng theo học tại Học viện Hý kịch Thượng Hải, họ từng có cơ hội hợp tác trong một đoạn phim ngắn và nên duyên từ đó. Cùng hẹn ước: “Cuộc đời này sẽ cùng nhau vượt qua mỗi dịp sinh nhật, tuyệt đối không rời xa nhau”, Lục Nghị và Bào Lôi thường xuyên khiến bạn bè cùng trang lứa phải “sâu răng” vì quá đỗi ngọt ngào.

Năm 2001, tình yêu giữa cặp đôi này chính thức được tiết lộ. Khi đó, không ít người cho rằng Bào Lôi không xứng với nam thần họ Lục, tìm đủ mọi chiêu trò để níu kéo anh. Trước đầu sóng ngọn gió dư luận, Lục Nghị sẵn sàng ra mặt bảo vệ người thương. Thời gian đã chứng minh cho tình yêu của cặp đôi này và họ dần được công chúng chúc phúc, yêu mến.

Năm 2006, Lục Nghị và Bào Lôi chính thức về chung một nhà. Mỹ nhân Công Chúa Bướng Bỉnh rút khỏi làng giải trí, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình.

4 cặp đôi nổi tiếng khó ly hôn nhất Cbiz - Ảnh 1
Lục Nghị và Bào Lôi vẫn luôn mặn nồng, bất chấp bao cám dỗ của chốn phù hoa mang tên showbiz

Gắn bó với nhau hơn 2 thập kỷ, Lục Nghị và Bào Lôi vẫn là cặp đôi kiểu mẫu của làng giải trí Hoa ngữ, khiến công chúng ghen tị với tổ ấm bình dị nhưng hạnh phúc. Lời hẹn ước sẽ luôn bên nhau của họ từ thuở mới yêu vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu khiến netizen phải thốt lên: “Đây chính là mối tình cổ tích trong đời thực”.

Huỳnh Lỗi - Tôn Lợi

Huỳnh Lỗi lần đầu gặp Tôn Lợi vào năm 1995, khi anh đang làm tiến sĩ tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh, kiêm trợ giảng. Trong buổi nhập học, Huỳnh Lỗi phụ trách việc đón tiếp sinh viên mới, anh đã đã lập tức trúng tiếng sét ái tình với cô sinh viên năm nhất đến từ thành phố Đại Liên. Huỳnh Lỗi chia sẻ: “Vừa nhìn thấy, tôi đã biết đây chính là ý trung nhân của mình. Cô ấy rất đẹp, tôi tự nhủ nhất định sẽ theo đuổi bằng được”. 

4 cặp đôi nổi tiếng khó ly hôn nhất Cbiz - Ảnh 2
Yêu nhau 9 năm, kết hôn được 13 năm, Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi đúng như những gì “ngôn tình” vẫn nói: “Chúng ta có mối tình già cùng nhau”. 

Sự đồng điệu không lời giữa Tôn Lợi và Huỳnh Lỗi là như vậy, không màu mè, đao to búa lớn. Đó là những sẻ chia giản dị, gắn bó yêu thương hàng ngày, nhưng cũng là điều mà không phải cặp đôi nào cũng có thể làm được sau từng đấy thời gian chung sống.

4 cặp đôi nổi tiếng khó ly hôn nhất Cbiz - Ảnh 3
Gia đình hạnh phúc của Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi

Đến bây giờ họ đã bên nhau được hơn 20 năm, từ hai người thuở ban đầu đến hiện tại là gia đình 5 người. Tuy rằng cả hai người đều là tuýp người nhạy cảm và suy nghĩ nhiều, nhưng hạnh phúc ngọt ngào giữa hai người cũng rất viên mãn, sẽ không bao giờ thấp thỏm lo sợ, cũng sẽ không bao giờ ly hôn, một tình yêu rất đáng ghen tị trong giới showbiz đầy rẫy thị phi.

Trần Tiểu Xuân - Ứng Thể Nhi

Trần Tiêu Xuân quen Ứng Thể Nhi đầu thập niên 2000, khi cô từ Mỹ tới Hong Kong đóng phim, hai người chung công ty quản lý. Trần Tiểu Xuân để ý Ứng Thể Nhi vì cô hoạt bát, hay cười. Đôi diễn viên bí mật hẹn hò, công khai tình cảm năm 2007.

Trước khi quen Ứng Thể Nhi, Trần Tiểu Xuân có rất nhiều tính xấu. Trên Mango TV, tài tử cho biết thời trẻ anh lầm lì, ương ngạnh lại hay đánh nhau. Anh thường mắng paparazzi, văng tục khi bị chụp ảnh lén. Vì thế, nhiều người nhận xét tài tử hung hăng, "không dễ động vào". Khi mẹ anh mới qua đời, tối nào Tiểu Xuân cũng đi uống rượu, nhiều lần gây sự với người xung quanh. Trên On, tài tử cho biết Ứng Thể Nhi buồn khi anh vướng điều tiếng xấu, hay bị chê bai hành xử nóng nảy, vì thế anh điều chỉnh bản thân, dần dần mềm mỏng, bớt uống rượu.

4 cặp đôi nổi tiếng khó ly hôn nhất Cbiz - Ảnh 4
Mối quan hệ giữa hai người tương đối nổi tiếng trong làng giải trí xô bồ, tính cách của cả hai tuy có phần khác biệt. Nhưng cả hai luôn cảm thông và dành cho nhau sự tôn trọng nên giờ đây, họ vẫn luôn ngọt ngào sau nhiều năm.

Đôi vợ chồng không ít lần cãi nhau nhưng không bao giờ nhắc đến ly dị. Tài tử cho biết đã chọn kết hôn, sẽ gắn bó, trân trọng bạn đời vì hôn nhân không phải trò đùa, đặc biệt là khi cả hai có con. Anh muốn được như cha của mình, dù vất vả, vẫn thương yêu và gắn bó với mẹ anh suốt cuộc đời.

Đặng Siêu - Tôn Lệ

Tôn Lệ và Đặng Siêu quen nhau khi cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình "Hạnh phúc như hoa". Đặng Siêu cũng thừa nhận rằng, anh say mê Tôn Lệ ngay từ lần gặp đầu tiên bởi sự xinh đẹp, thông minh và cá tính của cô.

Chuyện tình cảm của họ nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng. Đặng Siêu và Tôn Lệ đăng ký kết hôn vào năm 2010, khi đó Tôn Lệ đang 28 tuổi và đã là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng và tài năng của làng giải trí Hoa ngữ.

4 cặp đôi nổi tiếng khó ly hôn nhất Cbiz - Ảnh 5
"Cặp đôi kiểu mẫu trong làng giải trí Hoa ngữ" Đặng Siêu - Tôn Lệ

Năm 2011, cặp đôi tổ chức một hôn lễ bình dị, ấm cúng tại Thượng Hải. Đến nay, sau 10 năm kết hôn, dù nhiều lần xuất hiện những tin đồn ngoại tình của cả hai người, Tôn Lệ và Đặng Siêu vẫn hạnh phúc bên nhau. Chuyện tình yêu của họ giản dị, ngọt ngào nhưng đầy ngưỡng mộ trong giới giải trí. Hiện cả hai đã có một cặp con và sống hạnh phúc mãi mãi.

Trong bốn cặp đôi nổi tiếng ngọt ngào chết người này, bạn thích cặp đôi nào hơn?

Vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ bị nghi ngờ mạo danh 'từ thiện' để 'mua giải' Bạch Ngọc Lan?

Vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ bị nghi ngờ mạo danh 'từ thiện' để 'mua giải' Bạch Ngọc Lan?

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao thông tin Đặng Siêu mượn danh làm từ thiện để mua quà cho cấp trên hỗ trợ Tôn Lệ tranh giải Bạch Ngọc Lan.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Lỗi - Tôn Lợi Lục Nhị - Bào Lôi Trần Tiểu Xuân - Ứng Thể Nhi Tôn Lệ - Đặng Siêu sao chau a Sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ bị nghi ngờ mạo danh 'từ thiện' để 'mua giải' Bạch Ngọc Lan?

Vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ bị nghi ngờ mạo danh 'từ thiện' để 'mua giải' Bạch Ngọc Lan?

Dù 'kín như bưng', nhưng nhan sắc 'hack tuổi' của Đặng Siêu vẫn chói sáng ống kính máy ảnh

Dù 'kín như bưng', nhưng nhan sắc 'hack tuổi' của Đặng Siêu vẫn chói sáng ống kính máy ảnh

Gần 1 thập kỷ sau ly hôn, Tạ Đình Phong bất ngờ tiết lộ lý do để Trương Bá Chi nuôi con một mình

Gần 1 thập kỷ sau ly hôn, Tạ Đình Phong bất ngờ tiết lộ lý do để Trương Bá Chi nuôi con một mình

Ly hôn cùng thời điểm, cuộc sống Angela Baby và Ngô Thiến sau đó lại chênh nhau rõ rệch: người phất lên làm sếp, kẻ khó khăn đủ đường

Ly hôn cùng thời điểm, cuộc sống Angela Baby và Ngô Thiến sau đó lại chênh nhau rõ rệch: người phất lên làm sếp, kẻ khó khăn đủ đường

Hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy bị cả làng giải trí 'ghẻ lạnh'

Hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy bị cả làng giải trí 'ghẻ lạnh'

Hậu lùm xùm ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, nhan sắc AngelaBaby thăng hạng vượt bậc trong Phong Khởi Lũng Tây, CĐM châm biếm: 'Đẹp như này, diễn dở cũng mời'

Hậu lùm xùm ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, nhan sắc AngelaBaby thăng hạng vượt bậc trong Phong Khởi Lũng Tây, CĐM châm biếm: 'Đẹp như này, diễn dở cũng mời'

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 16 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 46 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 16 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 3 giờ 3 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?