4 cặp đôi nổi tiếng khó ly hôn nhất Cbiz

Lục Nghị và Bào Lôi rơi vào lưới tình từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cả hai cùng theo học tại Học viện Hý kịch Thượng Hải, họ từng có cơ hội hợp tác trong một đoạn phim ngắn và nên duyên từ đó. Cùng hẹn ước: “Cuộc đời này sẽ cùng nhau vượt qua mỗi dịp sinh nhật, tuyệt đối không rời xa nhau”, Lục Nghị và Bào Lôi thường xuyên khiến bạn bè cùng trang lứa phải “sâu răng” vì quá đỗi ngọt ngào.

Năm 2001, tình yêu giữa cặp đôi này chính thức được tiết lộ. Khi đó, không ít người cho rằng Bào Lôi không xứng với nam thần họ Lục, tìm đủ mọi chiêu trò để níu kéo anh. Trước đầu sóng ngọn gió dư luận, Lục Nghị sẵn sàng ra mặt bảo vệ người thương. Thời gian đã chứng minh cho tình yêu của cặp đôi này và họ dần được công chúng chúc phúc, yêu mến.

Lục Nghị và Bào Lôi vẫn luôn mặn nồng, bất chấp bao cám dỗ của chốn phù hoa mang tên showbiz

Gắn bó với nhau hơn 2 thập kỷ, Lục Nghị và Bào Lôi vẫn là cặp đôi kiểu mẫu của làng giải trí Hoa ngữ, khiến công chúng ghen tị với tổ ấm bình dị nhưng hạnh phúc. Lời hẹn ước sẽ luôn bên nhau của họ từ thuở mới yêu vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu khiến netizen phải thốt lên: “Đây chính là mối tình cổ tích trong đời thực”.

Huỳnh Lỗi - Tôn Lợi

Huỳnh Lỗi lần đầu gặp Tôn Lợi vào năm 1995, khi anh đang làm tiến sĩ tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh, kiêm trợ giảng. Trong buổi nhập học, Huỳnh Lỗi phụ trách việc đón tiếp sinh viên mới, anh đã đã lập tức trúng tiếng sét ái tình với cô sinh viên năm nhất đến từ thành phố Đại Liên. Huỳnh Lỗi chia sẻ: “Vừa nhìn thấy, tôi đã biết đây chính là ý trung nhân của mình. Cô ấy rất đẹp, tôi tự nhủ nhất định sẽ theo đuổi bằng được”.

Yêu nhau 9 năm, kết hôn được 13 năm, Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi đúng như những gì “ngôn tình” vẫn nói: “Chúng ta có mối tình già cùng nhau”.

Sự đồng điệu không lời giữa Tôn Lợi và Huỳnh Lỗi là như vậy, không màu mè, đao to búa lớn. Đó là những sẻ chia giản dị, gắn bó yêu thương hàng ngày, nhưng cũng là điều mà không phải cặp đôi nào cũng có thể làm được sau từng đấy thời gian chung sống.

Gia đình hạnh phúc của Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi Đến bây giờ họ đã bên nhau được hơn 20 năm, từ hai người thuở ban đầu đến hiện tại là gia đình 5 người. Tuy rằng cả hai người đều là tuýp người nhạy cảm và suy nghĩ nhiều, nhưng hạnh phúc ngọt ngào giữa hai người cũng rất viên mãn, sẽ không bao giờ thấp thỏm lo sợ, cũng sẽ không bao giờ ly hôn, một tình yêu rất đáng ghen tị trong giới showbiz đầy rẫy thị phi.

Trần Tiểu Xuân - Ứng Thể Nhi

Trần Tiêu Xuân quen Ứng Thể Nhi đầu thập niên 2000, khi cô từ Mỹ tới Hong Kong đóng phim, hai người chung công ty quản lý. Trần Tiểu Xuân để ý Ứng Thể Nhi vì cô hoạt bát, hay cười. Đôi diễn viên bí mật hẹn hò, công khai tình cảm năm 2007.

Trước khi quen Ứng Thể Nhi, Trần Tiểu Xuân có rất nhiều tính xấu. Trên Mango TV, tài tử cho biết thời trẻ anh lầm lì, ương ngạnh lại hay đánh nhau. Anh thường mắng paparazzi, văng tục khi bị chụp ảnh lén. Vì thế, nhiều người nhận xét tài tử hung hăng, "không dễ động vào". Khi mẹ anh mới qua đời, tối nào Tiểu Xuân cũng đi uống rượu, nhiều lần gây sự với người xung quanh. Trên On, tài tử cho biết Ứng Thể Nhi buồn khi anh vướng điều tiếng xấu, hay bị chê bai hành xử nóng nảy, vì thế anh điều chỉnh bản thân, dần dần mềm mỏng, bớt uống rượu.

Mối quan hệ giữa hai người tương đối nổi tiếng trong làng giải trí xô bồ, tính cách của cả hai tuy có phần khác biệt. Nhưng cả hai luôn cảm thông và dành cho nhau sự tôn trọng nên giờ đây, họ vẫn luôn ngọt ngào sau nhiều năm.

Đôi vợ chồng không ít lần cãi nhau nhưng không bao giờ nhắc đến ly dị. Tài tử cho biết đã chọn kết hôn, sẽ gắn bó, trân trọng bạn đời vì hôn nhân không phải trò đùa, đặc biệt là khi cả hai có con. Anh muốn được như cha của mình, dù vất vả, vẫn thương yêu và gắn bó với mẹ anh suốt cuộc đời.

Đặng Siêu - Tôn Lệ

Tôn Lệ và Đặng Siêu quen nhau khi cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình "Hạnh phúc như hoa". Đặng Siêu cũng thừa nhận rằng, anh say mê Tôn Lệ ngay từ lần gặp đầu tiên bởi sự xinh đẹp, thông minh và cá tính của cô.

Chuyện tình cảm của họ nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng. Đặng Siêu và Tôn Lệ đăng ký kết hôn vào năm 2010, khi đó Tôn Lệ đang 28 tuổi và đã là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng và tài năng của làng giải trí Hoa ngữ.

"Cặp đôi kiểu mẫu trong làng giải trí Hoa ngữ" Đặng Siêu - Tôn Lệ

Năm 2011, cặp đôi tổ chức một hôn lễ bình dị, ấm cúng tại Thượng Hải. Đến nay, sau 10 năm kết hôn, dù nhiều lần xuất hiện những tin đồn ngoại tình của cả hai người, Tôn Lệ và Đặng Siêu vẫn hạnh phúc bên nhau. Chuyện tình yêu của họ giản dị, ngọt ngào nhưng đầy ngưỡng mộ trong giới giải trí. Hiện cả hai đã có một cặp con và sống hạnh phúc mãi mãi.

Trong bốn cặp đôi nổi tiếng ngọt ngào chết người này, bạn thích cặp đôi nào hơn?