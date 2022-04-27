Hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy bị cả làng giải trí 'ghẻ lạnh'

Từng là một "cây hút fan" của các chương trình giải trí, Angelababy hiện tại không còn được quan tâm nhiều nữa, tài nguyên của cô ngày càng giảm, nhất là sau khi ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh.

Vốn là một trong những thành viên đầu tiên của chương trình Keep Running (Running Man bản Trung), Angelababy đã thu hút được lượng lớn khán giả cho show nhờ sự lăn xả và tính cách thân thiện của mình. Tuy nhiên, theo một bài viết mới đây của Reuters, nữ minh tinh này hiện đang bị các thành viên khác của Keep Running và cả làng giải trí "ghẻ lạnh". Nguyên nhân của việc này được cho là vì địa vị của cô bị sụt giảm nhiều sau khi ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh. Sau khi ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, địa vị của Angelababy sụt giảm nghiêm trọng - ảnh: Internet Nhờ hình ảnh tích cực trình Keep Running, Angelababy đã vươn lên ngang hàng với các tiểu hoa đán sinh năm 85 khác như Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên,... mà không cần phải có vai diễn nào xuất sắc. Thậm chí, lượng người hâm mộ của cô cũng ngày càng tăng, cô chính là sao nữ đầu tiên có hơn 100 triệu người hâm mộ.

Trước đây, với sự xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba trong show, Angelababy vẫn luôn được đàn em nhường cho vị trí trung tâm, đủ hiểu địa vị của cô thật sự là "không tầm thường" một chút nào. Vai trò của Angelababy trong Keep Running ngày càng mờ nhạt khi có các thành viên nữ khác tham gia - Ảnh: Internet Tuy vậy, đến khi có thành viên nữ khác như Tống Vũ Kỳ hay gần đây là Bạch Lộc tham gia thì Angelababy lại không còn thường xuyên đứng ở giữa khung hình nữa mà là bên cạnh đàn em hoặc ở ngoài bìa của đội hình. Thậm chí trong cảnh kết ở một tập gần đây, Angelababy đã bị che khuất bởi một nam khách mời khác, điều này khiến các fan của cô vô cùng tức giận, cho rằng nữ minh tinh đang bị ê-kíp chương trình xem thường và đối xử bất công.

Không những bị ê-kíp đối xử bất công, Angelababy còn bị các khách mời nữ khác cô lập - Ảnh: Internet Điều đáng lo ngại chính là không chỉ ở hạng mục chương trình truyền hình mà cả thời trang hay phim ảnh thì Angelababy cũng không còn được nhiều bên mặn mà nữa. Nếu như trước đây nữ minh tinh luôn được các nhãn hàng cưng chiều và chọn mặt gửi vàng thì giờ đây vị thế của cô cũng mất đi nhiều phần. Trong một buổi phát sóng gần đây của nhãn hiệu trang sức do Angelababy làm đại diện phát ngôn, tấm poster có mặt nữ minh tinh đã bị nhãn hàng này che mặt lại khiến fan của cô vô cùng tức giận. Hành động này đã khiến cho đại diện của nhãn hàng phải lên tiếng xin lỗi Angelababy cùng người hâm mộ của cô nhằm xoa dịu dư luận. Khán giả không kỳ vọng quá nhiều vào các bộ phim sắp tới của Angelababy vì nữ diễn viên vốn có lối diễn xuất đơ cứng không tiến bộ - Ảnh: Internet Còn về phía phim ảnh, tuy gần đây nữ diễn viên có quay trở lại tham gia vào nhiều tác phẩm nhưng khán giả có vẻ không quá mặn mà với các bộ phim do cô đóng chính. Nguyên nhân cho việc này chính là Angelababy vốn nổi tiếng đóng "10 vai như 1", suốt sự nghiệp diễn xuất của cô không có vai diễn nào được đánh giá là ổn chứ đừng nói là xuất sắc cả. Vậy nên liệu việc quay lại với đường đua phim ảnh có cứu vớt được sự nghiệp của Angelababy hay không thì còn phải chờ xem sao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-huynh-hieu-minh-angelababy-bi-ca-lang-giai-tri-ghe-lanh-464854.html