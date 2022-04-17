Lọt top tìm kiếm weibo, Angelababy gây chú ý với nhan sắc thăng hạng hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh

Nhan sắc của bà mẹ 1 con khiến netizen ''phát sốt'' vì quá xinh đẹp.

Vốn được biết đến là nữ diễn viên đình đám trong làng giải trí xứ Trung. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp trời ban, mỹ nhân 8x còn được ngợi khen với nhiều vai trò như diễn viên hay nhân vật chủ chốt trong những chương trình ăn khách hàng đầu xứ Trung.

Angela Baby xinh đẹp dù chỉ bận outfit đơn giản - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, mới đây người đẹp đã có một chuyến đi leo núi cùng bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Ngay lập tức dân tình đã nhanh chóng chụp lại những khoảnh khắc đời thường của nữ diễn viên, hiện tại loạt ảnh đang khiến những người sử dụng mạng xã hội Weibo không ngừng bàn tán rôm rả.

Sau khi loạt ảnh được chia sẻ trên Weibo, cụm từ "ảnh không photoshop của Angelababy" đã ngay lập tức leo lên top tìm kiếm. Cụ thể, dù chỉ lựa chọn cho mình outfit đơn giản nhưng bà mẹ 1 con vẫn khiến netizen phải ''phát sốt'' vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình.

Hiện tại, Angelababy đã lấy lại được nhịp sống hằng ngày và trở lại với guồng quay công việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lot-top-tim-kiem-weibo-angelababy-gay-chu-y-voi-nhan-sac-thang-hang-hau-ly-hon-voi-huynh-hieu-minh-462872.html