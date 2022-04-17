Lọt top tìm kiếm weibo, Angelababy gây chú ý với nhan sắc thăng hạng hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 17/04/2022 21:57

Nhan sắc của bà mẹ 1 con khiến netizen ''phát sốt'' vì quá xinh đẹp.

Vốn được biết đến là nữ diễn viên đình đám trong làng giải trí xứ Trung. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp trời ban, mỹ nhân 8x còn được ngợi khen với nhiều vai trò như diễn viên hay nhân vật chủ chốt trong những chương trình ăn khách hàng đầu xứ Trung. 

Lọt top tìm kiếm weibo, Angelababy gây chú ý với nhan sắc thăng hạng hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh 1
Lọt top tìm kiếm weibo, Angelababy gây chú ý với nhan sắc thăng hạng hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh 2
Lọt top tìm kiếm weibo, Angelababy gây chú ý với nhan sắc thăng hạng hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh 3
Angela Baby xinh đẹp dù chỉ bận outfit đơn giản - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, mới đây người đẹp đã có một chuyến đi leo núi cùng bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Ngay lập tức dân tình đã nhanh chóng chụp lại những khoảnh khắc đời thường của nữ diễn viên, hiện tại loạt ảnh đang khiến những người sử dụng mạng xã hội Weibo không ngừng bàn tán rôm rả.

Sau khi loạt ảnh được chia sẻ trên Weibo, cụm từ "ảnh không photoshop của Angelababy" đã ngay lập tức leo lên top tìm kiếm. Cụ thể, dù chỉ lựa chọn cho mình outfit đơn giản nhưng bà mẹ 1 con vẫn khiến netizen phải ''phát sốt'' vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình. 

Hiện tại, Angelababy đã lấy lại được nhịp sống hằng ngày và trở lại với guồng quay công việc.

Bạch Lộc - Angela Baby tranh vai nữ chính trong phim mới? Netizen 'lắc đầu' kiểu nào Bạch Lộc cũng gánh còng lưng

Bạch Lộc - Angela Baby tranh vai nữ chính trong phim mới? Netizen 'lắc đầu' kiểu nào Bạch Lộc cũng gánh còng lưng

Thông tin từ cộng đồng mạng Bạch Lộc và Angela Baby sẽ hợp tác trong dự án phim mới.

Xem thêm
Từ khóa:   sao chau a Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh ly hôn Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Bạch Lộc - Angela Baby tranh vai nữ chính trong phim mới? Netizen 'lắc đầu' kiểu nào Bạch Lộc cũng gánh còng lưng

Bạch Lộc - Angela Baby tranh vai nữ chính trong phim mới? Netizen 'lắc đầu' kiểu nào Bạch Lộc cũng gánh còng lưng

Từng 'lép vế' trước nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby khiến fan 'đốn tim' với tạo hình 'lấn lướt' mỹ nhân này

Từng 'lép vế' trước nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby khiến fan 'đốn tim' với tạo hình 'lấn lướt' mỹ nhân này

Điểm mặt những sao Hoa ngữ được mệnh danh là 'diễn viên hạng A' nhưng lại bị chỉ trích vì lạm dụng người đóng thế: Angela Baby chắc xuất có mặt, Cúc Tịnh Y cũng không khá hơn

Điểm mặt những sao Hoa ngữ được mệnh danh là 'diễn viên hạng A' nhưng lại bị chỉ trích vì lạm dụng người đóng thế: Angela Baby chắc xuất có mặt, Cúc Tịnh Y cũng không khá hơn

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/4/2022: Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh như 'người dưng ngược lối', ngược lại Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong khá thuận hòa sau ly hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/4/2022: Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh như 'người dưng ngược lối', ngược lại Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong khá thuận hòa sau ly hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/3/2022: Angela Baby và Ngu Thư Hân hợp tác kinh doanh, phim của Dương Mịch tạm thời sẽ không lên sóng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/3/2022: Angela Baby và Ngu Thư Hân hợp tác kinh doanh, phim của Dương Mịch tạm thời sẽ không lên sóng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/3/2022: Triệu Kim Mạch được lòng 'đàn chị' Angela Baby, Trương Tịnh Nghi kết đôi cùng Cúc Tịnh Y trong dự án mới

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/3/2022: Triệu Kim Mạch được lòng 'đàn chị' Angela Baby, Trương Tịnh Nghi kết đôi cùng Cúc Tịnh Y trong dự án mới

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?