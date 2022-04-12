Điểm mặt những sao Hoa ngữ được mệnh danh là 'diễn viên hạng A' nhưng lại bị chỉ trích vì lạm dụng người đóng thế: Angela Baby chắc xuất có mặt, Cúc Tịnh Y cũng không khá hơn

Sao quốc tế 12/04/2022 17:42

Vấn nạn ''lạm dụng người đóng thế'' luôn là đề tài nóng hổi tại Cbiz, trong đó có hàng loạt ngôi sao nổi tiếng vẫn thường bị ''réo tên'' vì vấn đề này.

Ngày nay, việc sử dụng diễn viên đóng thể trong những cảnh quay khó là một việc hết sức bình thường trong giới phim ảnh. Tuy nhiên, việc lạm dụng người đóng thế là một việc tối kỵ và tỏ rõ sự không chuyên nghiệp trên phim trường. Tại Cbiz, hàng loạt nữ diễn viên nổi tiếng như Dương Mịch, Cúc Tịnh Y,...thường bị tố là hay lạm dụng ''diễn viên đóng thế'' một cách quá mức.

Cúc Tịnh Y 

Điểm mặt những sao Hoa ngữ được mệnh danh là 'diễn viên hạng A' nhưng lại bị chỉ trích vì lạm dụng người đóng thế: Angela Baby chắc xuất có mặt, Cúc Tịnh Y cũng không khá hơn - Ảnh 1
Điểm mặt những sao Hoa ngữ được mệnh danh là 'diễn viên hạng A' nhưng lại bị chỉ trích vì lạm dụng người đóng thế: Angela Baby chắc xuất có mặt, Cúc Tịnh Y cũng không khá hơn - Ảnh 2
Việc sử dụng đến 5 người đóng thế khiến Cục Tịnh Y trở thành tâm điểm của sự chỉ trích - Ảnh: Internet

Từ lâu Cúc Tịnh Y đã nổi tiếng là nữ diễn viên gây nhiều tranh cãi trong Cbiz.Vốn không được đánh giá cao tài năng diễn xuất, nhưng nữ diễn viên cùng thường bị cho là tỏ ra hời hợt trong cách đóng phim của mình. Bằng chứng là tại hậu trường của 2 bộ phim có sự góp mặt của cô nàng là Thư Sinh Xinh Đẹp (2020) và Như Ý Phương Phi, netizen bắt gặp nữ diễn viên dùng người đóng thế "như cơm bữa". 

Thậm chí, còn có thông tin cho rằng nữ diễn viên còn dùng đến tận 5 người đóng thế, sự việc này đã khiến cô nàng chịu đủ mọi sự chỉ trích từ phía dư luận. 

Angela Baby 

Điểm mặt những sao Hoa ngữ được mệnh danh là 'diễn viên hạng A' nhưng lại bị chỉ trích vì lạm dụng người đóng thế: Angela Baby chắc xuất có mặt, Cúc Tịnh Y cũng không khá hơn - Ảnh 3
Angela Baby vốn được xem nữ diễn viên ''lười'' nhất tại Cbiz - Ảnh: Internet

Là một trong những ngôi sao hiếm hoi rất chăm chỉ tham gia các show thực tế về thể lực nhưng trên phim trường, Angela Baby không những diễn không hay, mà còn bị ''đơ'' cảm xúc, đã vậy vợ cũ của ''Huỳnh Hiểu Minh'' còn liên tục lạm dụng vào người đóng thế, kể cả là trong những cảnh quay hết sức đơn giản. CĐM đã hướng sự chỉ trích của mình về phía nữ diễn viên. 

Angela Baby giải thích khi đó mình đang mang thai bé Bọt Biển Nhỏ nên thể trạng kém, cơ thể mệt mỏi. Nhưng nếu thực sự là vậy thì nữ diễn viên nên ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chứ không nên xuất hiện "cho có" và hét mức cát-xê 80 triệu tệ (270 tỷ đồng). 

Đường Yên 

Điểm mặt những sao Hoa ngữ được mệnh danh là 'diễn viên hạng A' nhưng lại bị chỉ trích vì lạm dụng người đóng thế: Angela Baby chắc xuất có mặt, Cúc Tịnh Y cũng không khá hơn - Ảnh 4
Điểm mặt những sao Hoa ngữ được mệnh danh là 'diễn viên hạng A' nhưng lại bị chỉ trích vì lạm dụng người đóng thế: Angela Baby chắc xuất có mặt, Cúc Tịnh Y cũng không khá hơn - Ảnh 5
Đường Yên liên tục sử dụng diễn viên đóng thể trong Yến Vân Đài - Ảnh:Internet

Trong Yến Vân Đài, ở rất nhiều phân cảnh, khán giả chỉ cần tinh mắt một chút sẽ thấy nhân vật do Đường Yên thủ vai có khuôn mặt… của một người đàn ông. Ngoại trừ những cảnh quay cận mặt, thì những cảnh còn lại Đường Yên đều sử dụng người đóng thế. Hành động của nữ diễn viên khi đó nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, tương tự như Angela Baby, nữ diễn viên cũng giải thích mình đang có thai nên không muốn vận động mạnh. Khi đó cô nàng còn bị chế giễu đang "học tập" tính lười biếng, hời hợt của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh. 

Dương Mịch 

Điểm mặt những sao Hoa ngữ được mệnh danh là 'diễn viên hạng A' nhưng lại bị chỉ trích vì lạm dụng người đóng thế: Angela Baby chắc xuất có mặt, Cúc Tịnh Y cũng không khá hơn - Ảnh 6
Điểm mặt những sao Hoa ngữ được mệnh danh là 'diễn viên hạng A' nhưng lại bị chỉ trích vì lạm dụng người đóng thế: Angela Baby chắc xuất có mặt, Cúc Tịnh Y cũng không khá hơn - Ảnh 7

 Diễn viên đóng thế cho Dương Mịch - Ảnh: Internet

Dương Mịch có lẽ là cái tên gây nhiều sự bất ngờ nhất dành cho khán giả khi góp mặt trong danh sách này,vốn được biết đến là một ngôi sao hạng A với hàng loạt các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng. Vì vậy, hiếm khi Dương Mịch bị bắt gặp tình trạng lạm dụng đóng thế.

Tuy nhiên trong loạt ảnh hậu trường của Phù Dao Hoàng Hậu, không biết vì lý do gì mà Dương Mịch đã dùng người đóng thế ngay cả những cảnh nhẹ nhàng như ngồi kiệu, đi dạo hay lội xuống bùn...Nữ diễn viên ngay sau đó đã đưa ra lời giải thích và xin lỗi nhưng netizen vẫn chưa thể hài lòng trước thái độ của cô. 

Việc sử dụng ''người đóng thế'' để hoàn thành những cảnh quay một cách tốt nhất là việc ai cũng đều đồng ý, nhưng nếu lạm dụng quá mức, đó hoàn toàn là một việc làm trái với đạo đức nghề nghiệp.

 

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Từ khóa:   sao chau a Dương Mịch Angela Baby Đường Yên Cúc Tịnh Y

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