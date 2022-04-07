Được mệnh nhanh là 'nữ hoàng cổ trang' của màn ảnh với diện mạo siêu đẹp mỗi khi xuất hiện, netizen thắc mắc liệu Dương Mịch có thật sự đẹp như lời đồn ngoài đời thực ?

Được mệnh danh là ''nữ hoàng cổ trang'' bởi trong bất kỳ bộ phim cổ trang nào, tạo hình của nhân vật do Dương Mịch thủ vai cũng đều mang lại vẻ đẹp xao xuyến trong lòng các fan. Thậm chí, cho dù phải đóng giả trai CĐM cũng nhận định nét đẹp của Dương Mịch là một ''của hiếm'' của làng phim ảnh Trung Quốc.

Tuy nhiên, việc xinh đẹp mỗi khi lên hình không khỏi khiến nữ diễn viên bị netizen đặt ra câu hỏi ''liệu cô nàng có thực sự xinh đẹp giống như khi lên hình ở ngoài đời?''.