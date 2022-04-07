Được mệnh nhanh là 'nữ hoàng cổ trang' của màn ảnh với diện mạo siêu đẹp mỗi khi xuất hiện, netizen thắc mắc liệu Dương Mịch có thật sự đẹp như lời đồn ngoài đời thực ?

Không chỉ cực kỳ xinh đẹp trong những lần đóng vai cổ trang, Dương Mịch ngoài đời trong những sự kiện cũng đã không ít lần làm xao xuyến khán giả bởi nét đẹp 'quý tộc' và thần thái 'ngút trời'.
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Được mệnh danh là ''nữ hoàng cổ trang'' bởi trong bất kỳ bộ phim cổ trang nào, tạo hình của nhân vật do Dương Mịch thủ vai cũng đều mang lại vẻ đẹp xao xuyến trong lòng các fan. Thậm chí, cho dù phải đóng giả trai CĐM cũng nhận định nét đẹp của Dương Mịch là một ''của hiếm'' của làng phim ảnh Trung Quốc.
Tuy nhiên, việc xinh đẹp mỗi khi lên hình không khỏi khiến nữ diễn viên bị netizen đặt ra câu hỏi ''liệu cô nàng có thực sự xinh đẹp giống như khi lên hình ở ngoài đời?''.
Câu trả lời vẫn không có gì thay đổi khi Dương Mịch ngoài đời cũng từng nhiều lần chinh phục trái tim khán giả bằng những khoảnh khắc đời thường được chụp lại bằng máy ảnh của người qua đường. Thậm chí là trong điều kiện góc ảnh xấu nhất hay chất lượng từ camera không được tốt nữ diễn viên trông vẫn cực kỳ thu hút và xinh đẹp trong mọi khung hình.
Nhìn vào những khoảnh khắc vô tình lướt qua được ghi lại từ người qua đường, netizen lập tức hiểu được lý do tại sao Dương Mịch luôn giữ được vị thế trong giới Cbiz sau bao năm.