Tin được không: Vết mực 'ai oán' trên áo khiến Dương Mịch trở thành đại sứ có thời gian đương nhiệm ngắn nhất của Versace

Sao quốc tế 06/04/2022 18:12

Dương Mịch vừa trở thành đại sứ có thời gian đương nhiệm ngắn nhất của Versace.

Cụ thể, cuối năm 2019, Versace nối chân D&G, trở thành nhà mốt dính phốt nặng nề ở xứ sở tỷ dân. Cụ thể, các trang mạng xã hội tại Trung Quốc lan truyền hình ảnh mẫu áo phông mới của Versace có in tên của nhiều thành phố với tên quốc gia tương ứng. Điều đáng nói, trên chiếc áo này, Trung Quốc, Hồng Kông và Ma Cau được thể hiện như 3 quốc gia với 3 thành phố riêng biệt.

Tin được không: Vết mực 'ai oán' trên áo khiến Dương Mịch trở thành đại sứ có thời gian đương nhiệm ngắn nhất của Versace - Ảnh 1
Tin được không: Vết mực 'ai oán' trên áo khiến Dương Mịch trở thành đại sứ có thời gian đương nhiệm ngắn nhất của Versace - Ảnh 2
Dương Mịch có lẽ là đại sứ thương hiệu gắn bó ngắn nhất với nhà mốt Versace - Ảnh: Internet

Sự việc này đã khiến dư luận tại Trung Quốc nổi giận, bởi tại thời điểm đó vấn đề về chính trị đang cực kỳ nhạy cảm tại nơi đây và việc làm của Versace không khác gì tự rước họa vào mình.

Trước sự phẫn nộ từ người dân quê nhà, thân là một người dân Trung Quốc, Dương Mịch không thể làm ngơ trước vấn đề của Versace, ngay cả khi cô vừa ký hợp đồng làm đại sứ nhãn hàng này cách đó 2 tháng. Nữ minh tinh màn ảnh Cbiz không mất quá nhiều thời gian để đơn phương chấm dứt hợp đồng với nhà mốt này. 

Sau cùng, phía Versace cũng phải nói lời xin lỗi trước hành động của mình. Thương hiệu thừa nhận đây là thiết kế sai lầm, đồng thời cam kết tiêu hủy và thu hồi mẫu áo trên. Tuy nhiên, việc làm này của Versace vẫn không thể làm nguôi giận những người dân tại đất nước tỷ dân. 

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