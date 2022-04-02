Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/4/2022: Quan hệ giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh trở nên xa cách, Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng nên duyên trong phim mới?

1. Dữ Phượng Hành kéo dài thời gian khai máy để đợi Triệu Lệ Dĩnh, bộ phim tiếp theo của cô ấy là điện ảnh đề tài chức nghiệp đóng cùng Trung Sinh.

2. Trương Kiệt gần đây cũng bắt đầu xem kịch bản, chuẩn bị đóng phim.

3. La Vân Hi gần đây qua lại với Hồ Ca, hai người còn thường xuyên hẹn nhau chơi game.

4. Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng sẽ hợp tác 1 bộ tỉ đệ luyến, tháng 4 khai máy

5. Địch Lệ Nhiệt Ba cự tuyệt cùng Tam Thạch Đệ hợp tác lần 2, cô ấy hiện tại cự tuyệt cùng bất cứ nam tinh nào hợp tác lần 2.

6. Thả Thí Thiên Hạ của Dương Dương Dương và Triệu Lộ Tư có thể có biến động so với kế hoạch lên sóng tháng 4 trước đó.

7. Mỗi ngày người phụ trách quan hệ xã hội của Cung Tuấn đều phải xoá một đống bản thảo cp của anh ấy với Trương Triết Hạn.

8. Ta Là Pháo Hoa Nhân Gian do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính định khai máy tháng 4 nhưng vì dịch bệnh nên bị lùi lại.

9. Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh quan hệ không nóng không lạnh, nếu có thể tránh giao tiếp sẽ tận lực tránh.

10. Bộ phim tiếp theo của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ diễn cùng tiểu sinh số một của ngỗng.

11. Dữ Quang Đồng Hành: Trần Tinh húc, Trương Hinh Dư

12. Cung Tuấn tháng 4 vào đoàn Vua của bầu trời, tháng 6 vào đoàn Hồ yêu tiểu hồng nương.

13. Cổ Lực Na Trát chỉ cần kịch bản thích hợp sẽ diễn không yêu cầu chất lượng cao.

14. Dữ Quang Đồng Hành: Trần Tinh húc, Trương Hinh Dư.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.