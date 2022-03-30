Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/3/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba được lòng các sao nữ Hoa ngữ, Lý Hiện cùng Bạch Kính Đình khá hợp nhau ngoài đời?

1. Trong giới truyền ra tin tức Lâm Tâm Như không quá muốn Hoắc Kiến Hoa quay lại, muốn anh ấy ở nhà chăm con, nên đã giúp anh ấy từ chối tài nguyên.

2. Đàm Tùng Vận rất muốn đóng một vai mỹ nhân trong phim đô thị, không ngại thù lao thấp.

3. Quan hệ của Địch Lệ Nhiệt Ba với các nữ nghệ sĩ khác rất tốt.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

4. Phía nhà đầu tư Sở Kiều Truyện 2 hiện tại vẫn muốn tìm Triệu Lệ Dĩnh đóng chính như cô ấy vẫn từ chối.

5. Dư Sinh Giai Hôn Lễ: Angelababy, Tỉnh Bách Nhiên.

6. Ninh An Như Mộng: Bạch Lộc, Trương Bân Bân, Lưu Vũ Ninh, Vương Tinh Việt. Dự kiến tháng 5 khai máy.

7. Quà fan tặng Cúc Tịnh Y đều bị trợ lý ăn.

8. Lý Dịch Phong mấy năm nay vẫn luôn tự chọn kịch bản, hứng thú với những vai diễn có chiều sâu, có tính thử thách.

9. Phong Khởi Lũng Tây do Trần Khôn, Bạch Vũ, Angela Baby đóng chính sẽ lên sóng vào giữa tháng 4 trên iqiyi.

10. Lý Hiện cùng Bạch Kính Đình tính cách rất hợp nhau, hai người đều thích vận động tập thể hình, bình thường cũng không hay lăng xê, đều tương đối kiên định làm diễn viên, hơn nữa hai người bọn họ lộ tuyến bất đồng, tài nguyên không xung đột, cho nên quan hệ không tồi.

Bạch Kính Đình và Lý Hiện - Ảnh minh họa: Internet

11. Mao Hiểu Đồng đã có bạn trai, là người ngoài giới.

12. Dương Siêu Việt rất hào phóng, mỗi dịp nghỉ lễ đều sẽ phát hồng bao cho đoàn đội.

13. Phim tiếp theo của Chu Nhất Long là phim truyền hình.

14. Triệu Kim Mạch được rất nhiều chương trình tìm tới nhưng nàng không suy nghĩ đi theo đường tống nghệ, các chương trình có thể tham gia làm khách quý.

15. Trọng Sinh Chi Môn do Trương Dịch, Vương Tuấn Khải đóng chính sẽ lên sóng tháng 4 trên Youku.

16. Nguyệt San Thiếu Nữ do Thẩm Nguyệt diễn chính tháng 4 lên sóng iqiyi.

17. Nếu không có gì bất ngờ bạn diễn tiếp theo của Cung Tuấn là Lý Nhất Đồng.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.