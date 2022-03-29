Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/3/2022: Triệu Kim Mạch được lòng 'đàn chị' Angela Baby, Trương Tịnh Nghi kết đôi cùng Cúc Tịnh Y trong dự án mới

1. Tại lễ khai máy phim Trường Tương Tư, Dương Tử chính miệng nói ra nhân vật của mình rất tốt, đặc biệt thích nhân vật này.

2. Angela Baby rất thích Triệu Kim Mạch , sẽ tìm cơ hội hợp tác.

3. Chung Sở Hi hậu đài phía sau sắp đổ, tài nguyên hạ cấp, điện ảnh tài nguyên giờ chuyển qua tay Trương Thiên Ái.

4. Điện ảnh: Dấu Chấm Than với nam chính là Vương Nhất Bác, tháng 5 khai máy.

5. La Vân Hi tiếp xúc phim đề tài trò chơi điện tử của ngỗng, anh ấy đích thân giới thiệu Ngô Cẩn Ngôn vai nữ chính.

6. Bạch Kính Đình rất được các show giải trí yêu thích muốn mời tham gia.

7. Điện ảnh Chuyến Đi Này Không Tệ tìm Ngô Lỗi đóng vai khách mời, là do đích thân Hồ Ca giới thiệu.

8. Bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Lưu Thi Thi đã tiếp xúc rất nhiều tiểu sinh nhưng chưa ai nhận đóng.

9. Chu Nhất Long hiện tại rất kiêng kị nhắc đến phim đam sửa, chỉ cần nói tới liền muốn tránh không kịp.

10. Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đóng phim mới couple cảm không mạnh, nếu không phải đã kí hợp đồng thì đạo diễn thật sự muốn đổi người.

11. Trương Tịnh Nghi và Cúc Tịnh Y chuẩn bị hợp tác một bộ song nữ chủ, Cúc Tịnh Y muốn phiên vị đứng trước Trương Tịnh Nghi.

12. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia hiện tại chưa có thời gian lên sóng cụ thể, tạm định khoảng tháng 4,5 lên sóng Đông Phương và Bắc Kinh.

13. Trần Ngọc Kỳ trên tay đang có 1 kịch bản cổ trang đại nữ chủ.

14. Trầm Hương Như Tiết đã mang đi xét duyệt.

15. Dạ Lữ Nhân sẽ không quay lại.

16. Xuất diễn của Nhậm Gia Luân phải đến phần 2 của Ngự Giao Ký mới có nhiều.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.