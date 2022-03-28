Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/3/2022: Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ chuẩn bị làm lễ kết hôn, phim mới của Dương Dương lên sóng vào tháng 4/2022?

1. Thiên Hương Dẫn cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Thập Tứ Lang, diễn chính: Tằng Thuấn Hi, Dương Hật Tử, tháng 4 khai máy.

2. Phim của Iqiyi: Đại Khảo, diễn chính: Quách Kinh Phi, Lý Canh Hi, tháng 4 khai máy.

3. Trung quốc remake phim điện ảnh của Nhật Bản: Anh Của Ngày Mai Hẹn Hò Với Em Của Hôm Qua, diễn chính: Lâm Nhất, Châu Dã.

4. Đặng Vi được người trong ngành đánh giá cao sẽ trở thành tân mỹ nam cổ trang thế hệ mới.

5. Phim truyền hình quả xoài: Nữ Sĩ Phẩm Cách, diễn viên chính: Vạn Thiến, Lưu Mẫn Đào, Hình Phi, tạm định tháng 4 khởi động máy.

6. Đặc Chiến Vinh Quang do Dương Dương, Lý Nhất Đồng đóng chính tạm định 5/4 lên sóng.

7. Đường Nghệ Hân sự nghiệp hiện tại không quá tốt, dựa vào chính mình cơ bản sẽ không lấy được nhân vật tốt, nhưng còn Trương Nhược Quân sự nghiệp hiện tại là hoàn toàn không cần lo lắng.

8. Tài nguyên trước kia của Đặng Luân giờ có cái đã chuyển đến tay Thành Nghị.

9. Bên đầu tư Thanh Trâm Hành đang rất muốn cho phim chiếu ra sớm, dù sao cũng đã đầu tư đến mấy trăm triệu, nhưng tình huống hiện tại dù đổi mặt hay tìm người quay lại cũng đều tốn rất nhiều tiền.

10. Thẩm Nguyệt về sau đi diễn sẽ đem theo em trai họ của mình, em trai cô ấy cũng học về nghệ thuật, năm sau là tốt nghiệp.

11. Dương Mịch hiện được nhiều tạp chí mời làm chuyên mục bày tỏ quan điểm về tình yêu và cuộc sống.

12. Mùa mới nhất của "Thử Thách Cực Hạn" đã liên hệ với một số người mới. Cung Tuấn và Dương Siêu Việt đã kí. Phía Bạch Kính Đình vẫn đang suy nghĩ.

13. Chương Nhược Nam cũng là người mới được Quang Tuyến nâng đỡ, giờ trong tay tài nguyên truyền hình và điện ảnh đều có đủ.

14. Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ gần đây đang chuẩn bị cho hôn lễ.

15. Tống Á Hiên luôn có mối quan hệ rất tốt với các tiền bối. Mối quan hệ của cậu ấy rộng đến mức khó tin, không phải qua bạn bè, người thân hay bất cứ thứ gì, chỉ là tự mình tiếp xúc.

16. "Cánh Cửa Trọng Sinh" dự kiến sẽ được phát sóng vào tháng 5.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.