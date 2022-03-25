Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/3/2022: Đàm Tùng Vận chuẩn bị thay đổi hình tượng, Triệu Lộ Tư 'nên duyên' cùng Cung Tuấn?

Sao quốc tế 25/03/2022 10:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (25/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Địch Lệ Nhiệt Ba vì thường xuyên ép cân nên có bệnh dạ dày.

 

2. Băng Vũ Hoả của Vương Nhất Bác và Trần Hiểu nếu không chiếu được trong quý 1 thì không thể chiếu nữa.

 

3. Lộc Hàm muốn học Đặng Siêu chuyển qua làm đạo diễn.

 

4. Thái Từ Khôn chuẩn bị ra ca khúc mới.

 

5. Triệu Lộ Tư và Cung Tuấn đồng thời tiếp xúc một bộ phim tiên hiệp, bên nhà gái rất nhiệt tình với bộ phim.

 

sao hoa ngu

6. Dương Siêu Việt đi lộ tuyến tiểu hoa lưu lượng phim cổ trang.

 

7. Điện ảnh Cầu Trạng Tia Chớp tạm thời ngừng dự án đến tháng 11, trước mắt nữ chính vẫn là Triệu Lệ Dĩnh, nam chính Lưu Hạo Nhiên.

 

8. Dương Mịch và Trương Tiểu Phỉ sẽ diễn một bộ song nữ chủ của Ngỗng, Dương Mịch đã ký.

 

9. Vô tâm pháp sư chuẩn bị công bố tin kết hôn, anh ấy đã cầu hôn, mối quan hệ cũng rất tốt đẹp.

 

10. Dạ Lữ Nhân muốn làm công nghệ đổi mặt Đặng Luân, phí tổn ước tính tốn 6000 vạn.

 

11. Điện ảnh Cầu Trạng Tia Chớp tạm thời ngừng dự án đến tháng 11, trước mắt nữ chính vẫn là Triệu Lệ Dĩnh, nam chính Lưu Hạo Nhiên.

 

12. Cung Tuấn, Bạch Kính Đình sẽ trở thành thành viên cố định của Thử Thách Cực Hạn mùa mới, Vương Gia Nhĩ sẽ là khách mời phi hành.

 

13. Đàm Tùng Vận chuẩn bị chuyển hình.

 

sao hoa ngu 1

14. Đinh Trình Hâm tiếp xúc khá nhiều show tống nghệ nhưng phần lớn vẫn là phi hành.

 

15. Mẫu hình lý tưởng của Ngô Lỗi là các chị gái.

 

16. Đinh Chân sẽ trở thành khách mời phi hành của Xin Chào Thứ 7.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/3/2022: Đặng Luân trở thành nhà đầu tư phim sau bê bối trốn thuế, Dương Tử khai máy 'bom tấn' Trường Tương Tư?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (24/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   sao Hoa ngữ Triệu Lệ Dĩnh Cung Tuấn làng sao phim Trung Quốc Đàm Tùng Vận

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