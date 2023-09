Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/3/2022: Triệu Lệ Dĩnh lấn sân sang phim điện ảnh, Tống Uy Long kết đôi cùng Thẩm Nguyệt trong phim tình cảm lãng mạn mới?

3. Vô Ưu Độ: Nhậm Gia Luân, Tống Tổ Nhi, tháng 6 khai máy.

4. Triệu Lệ Dĩnh đang chọn lựa kịch bản để đánh vào vòng điện ảnh, gần đây còn trực tiếp gặp nhiều nhà sản xuất để nói chuyện.

5. Gần đây trong vòng bạn bè Đặng Luân đem tài khoản đổi thành màu xám còn thường xuyên đăng những đoạn văn cảm xúc thương tâm.

6. Lộc Hàm tâm sự nghiệp không nặng, không có ý định chuyên tâm đóng phim mà sẽ làm nhạc và ở bên người nhà.

7. Nhân Sinh Nếu Như Mới Gặp, Bão Táp, Thương Lan Quyết đều lên sóng trong tháng 5.

8. Kịch bản song nữ chủ của Dương Mịch và Lưu Thi Thi hiện tại đang kêu gọi vốn đầu tư.

9. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh sẽ tiếp sóng Đặc Chiến Vinh Quang của Dương Dương lên sóng đài Đông Phương vào tháng 5.

10. Vua Của Bầu Trời do Vương Nhất Bác đóng chính tháng 5 đóng máy, sau đó anh ấy sẽ đi chụp tạp chí.

11. Rất Muốn Rất Nhớ Em do Tống Uy Long, Thẩm Nguyệt đóng chính.

12. Nửa đầu năm nay Ngỗng chỉ dự tính khai máy 2 bộ tiên hiệp là Trường Tương Tư, và một bộ của Cung Tuấn và Triệu Lộ Tư.

13. Nguyên tác phim Tiểu Nam Phong do Đồng Dao, Trương Tân Thành đóng chính của Cửu Nguyệt Dao hiện đang trong giai đoạn lập án do bị tố đạo nhái, nếu Cửu Nguyệt Hi thua kiện lần này thì bộ phim cũng sẽ bị làm lạnh theo.

14. Nhậm Gia Luân vẫn còn khá nhiều kịch bản phim thần tượng trong tay.

15. Trường Nguyệt Tẫn Minh dự kiến lên sóng đầu năm sau.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.