Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/3/2022: Triệu Lệ Dĩnh lấn sân sang phim điện ảnh, Tống Uy Long kết đôi cùng Thẩm Nguyệt trong phim tình cảm lãng mạn mới?

Sao quốc tế 31/03/2022 13:30

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (31/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Dương Dung và Chu Nhất Long quan hệ rất tốt, từ sau khi anh ấy nổi lên đều không ít lần giúp cô ấy giới thiệu tài nguyên nhưng cô ấy cự tuyệt.

 

2. Thượng Thực đối với Hứa Khải ảnh hưởng không lớn nhưng đối với Ngô Cẩn Ngôn ảnh hưởng lớn.

 

3. Vô Ưu Độ: Nhậm Gia Luân, Tống Tổ Nhi, tháng 6 khai máy.

 

4. Triệu Lệ Dĩnh đang chọn lựa kịch bản để đánh vào vòng điện ảnh, gần đây còn trực tiếp gặp nhiều nhà sản xuất để nói chuyện.

sao hoa ngu

5. Gần đây trong vòng bạn bè Đặng Luân đem tài khoản đổi thành màu xám còn thường xuyên đăng những đoạn văn cảm xúc thương tâm.

 

6. Lộc Hàm tâm sự nghiệp không nặng, không có ý định chuyên tâm đóng phim mà sẽ làm nhạc và ở bên người nhà.

 

7. Nhân Sinh Nếu Như Mới Gặp, Bão Táp, Thương Lan Quyết đều lên sóng trong tháng 5.

 

8. Kịch bản song nữ chủ của Dương Mịch và Lưu Thi Thi hiện tại đang kêu gọi vốn đầu tư.

 

9. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh sẽ tiếp sóng Đặc Chiến Vinh Quang của Dương Dương lên sóng đài Đông Phương vào tháng 5.

 

10. Vua Của Bầu Trời do Vương Nhất Bác đóng chính tháng 5 đóng máy, sau đó anh ấy sẽ đi chụp tạp chí.

 

11. Rất Muốn Rất Nhớ Em do Tống Uy Long, Thẩm Nguyệt đóng chính.

sao hoa ngu 1

12. Nửa đầu năm nay Ngỗng chỉ dự tính khai máy 2 bộ tiên hiệp là Trường Tương Tư, và một bộ của Cung Tuấn và Triệu Lộ Tư.

 

13. Nguyên tác phim Tiểu Nam Phong do Đồng Dao, Trương Tân Thành đóng chính của Cửu Nguyệt Dao hiện đang trong giai đoạn lập án do bị tố đạo nhái, nếu Cửu Nguyệt Hi thua kiện lần này thì bộ phim cũng sẽ bị làm lạnh theo.

 

14. Nhậm Gia Luân vẫn còn khá nhiều kịch bản phim thần tượng trong tay.

 

15. Trường Nguyệt Tẫn Minh dự kiến lên sóng đầu năm sau.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/3/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba được lòng các sao nữ Hoa ngữ, Lý Hiện cùng Bạch Kính Đình khá hợp nhau ngoài đời?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/3/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba được lòng các sao nữ Hoa ngữ, Lý Hiện cùng Bạch Kính Đình khá hợp nhau ngoài đời?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (30/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Tống Uy Long Thẩm Nguyệt sao Hoa ngữ làng sao

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/3/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba được lòng các sao nữ Hoa ngữ, Lý Hiện cùng Bạch Kính Đình khá hợp nhau ngoài đời?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/3/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba được lòng các sao nữ Hoa ngữ, Lý Hiện cùng Bạch Kính Đình khá hợp nhau ngoài đời?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/3/2022: Triệu Kim Mạch được lòng 'đàn chị' Angela Baby, Trương Tịnh Nghi kết đôi cùng Cúc Tịnh Y trong dự án mới

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/3/2022: Triệu Kim Mạch được lòng 'đàn chị' Angela Baby, Trương Tịnh Nghi kết đôi cùng Cúc Tịnh Y trong dự án mới

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/3/2022: Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ chuẩn bị làm lễ kết hôn, phim mới của Dương Dương lên sóng vào tháng 4/2022?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/3/2022: Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ chuẩn bị làm lễ kết hôn, phim mới của Dương Dương lên sóng vào tháng 4/2022?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/3/2022: Cổ Lực Na Trát 'nên duyên' Từ Khai Sính trong phim mới, Lý Nhất Đồng và Triệu Lộ Tư là cùng công ty quản lý?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/3/2022: Cổ Lực Na Trát 'nên duyên' Từ Khai Sính trong phim mới, Lý Nhất Đồng và Triệu Lộ Tư là cùng công ty quản lý?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/3/2022: Angela Baby và Ngu Thư Hân hợp tác kinh doanh, phim của Dương Mịch tạm thời sẽ không lên sóng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/3/2022: Angela Baby và Ngu Thư Hân hợp tác kinh doanh, phim của Dương Mịch tạm thời sẽ không lên sóng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/3/2022: Đàm Tùng Vận chuẩn bị thay đổi hình tượng, Triệu Lộ Tư 'nên duyên' cùng Cung Tuấn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/3/2022: Đàm Tùng Vận chuẩn bị thay đổi hình tượng, Triệu Lộ Tư 'nên duyên' cùng Cung Tuấn?

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 21 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 37 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 40 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 59 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào