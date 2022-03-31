Nhiều lần khoe chân "thẳng như kiếm Nhật" chẳng cần bàn cãi khi Dương Mịch được mệnh danh "Mỹ nhân Cbiz có đôi chân đẹp nhất"

Một trong những ưu thế lớn nhất của nữ diên viên sinh năm 1986 giúp cho cô luôn thu hút ánh nhìn của người xem đó chính là vóc dáng đẳng cấp cùng tạo hình nổi bật. Nữ diễn viên đình đám luôn biết cách chiếm trọn spotlight hay nói một cách khác người đẹp 36 tuổi luôn biết cách khoe trọn đường nét quyến rũ của mình ra bên ngoài vừa đủ sự tinh tế, xen lẫn một chút nét quyến rũ.

Bà mẹ 1 con cực chăm khoe chân, khéo léo chọn những bộ đầm ngắn, xẻ cao để khoe vóc dáng triệt để

Và một trong những lợi thế ngoại hình "chết người" của Dương Mịch chính là đôi chân dài tít tắp, thon nuột và không tì vết. Có thể nói, nhờ sở hữu đôi chân tuyệt đẹp miễn chê nên nữ diễn viên không ngần ngại khoe nó ra ngoài như sẵn sàng diện một bộ váy xẻ cao,... Hẳn bất kỳ chàng trai nào khi đứng trước Dương Mịch cũng đều ''gục ngã'' trước nhan sắc tuyệt đỉnh của cô nàng, chả trách sao Lưu Khải Uy và thiếu gia đình đám lại say mê cô nàng đến như vậy.

Đặc biệt, trong những khung hình sải bước, vóc dáng của cô nàng càng thêm mê hoặc nhờ đôi chân kiều diễm. Chính những giây phút này Dương Mịch mới toả sáng, khẳng định được sắc vóc đỉnh cao của mình trong làng giải trí Hoa ngữ.

Nhìn Dương Mịch xinh đẹp như vậy, có ai mà không ''đổ gục'' trước cô nàng không chứ

Dương Mịch là nữ diễn viên, người mẫu, ca sĩ đến từ Trung Quốc Đại Lục. Năm 2003 thu hút sự chú ý khi thủ vai Quách Tương trong Thần Điêu Đại Hiệp 2006... Hiện tại, sau khi ly hôn nữ diễn viên vẫn đang tập trung cho con đường sự nghiệp diễn xuất của mình.