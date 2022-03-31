Xôn xao thông tin Dương Mịch ngừng đóng phim vô thời hạn?

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin Dương Mịch sắp ngừng đóng phim vô thời hạn khiến người hâm mộ khắp nơi lo lắng.

Mới đây, một blogger người Trung đưa tin Dương Mịch dường như đã muốn nghỉ ngơi. Người đẹp không còn mặn mà với sự nghiệp diễn xuất. Người đưa tin này cảm giác cô không còn nhiều nhiệt huyết với nghề như xưa, đoàn đội cũng không mua hotsearch, không làm tam nương liều mạng, ăn ngủ ở đoàn phim như trước nữa.

Đồng thời, người này cũng cho rằng dạo gần đây, Dương Mịch thường xuyên dành thời gian để đi tụ tập với bạn bè thân thiết. Mọi hành động của cô như muốn hàn gắn mối quan hệ cũ mà mình đã lãng quên sau khoảng thời gian cặm cụi đóng phim, quảng cáo.

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Dương Mịch đang tận hưởng những tháng ngày thực sự thoải mái, không áp lực công việc bủa vây, không phải chạy theo hào quang và danh vọng như trước kia. Nếu không đi ra ngoài, cô chỉ ở lì trong nhà chơi với mèo. Do đó, nhiều người cho rằng tình cũ Lưu Khải Uy mải lo chạy theo công việc khi ở lứa tuổi còn trẻ, dần sau này cô muốn sống chậm lại để thực sự hưởng thụ cuộc sống.

Ngoài ra, không ít người ý kiến rằng việc tập trung nhiều cho sự nghiệp khiến nữ diễn viên ít có thời gian bên con. Dương Mịch chủ yếu làm việc ở Trung Quốc, còn con gái sống cùng gia đình nội tại Hong Kong. Do đó, nữ diễn viên từng bị dư luận chỉ trích là người mẹ vô trách nhiệm, vì tham vọng sự nghiệp bỏ quên con gái.

Người hâm mộ lo lắng vì không thấy Dương Mịch có dấu hiệu đóng phim trở lại - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin trên vẫn chưa được kiểm chứng, song người hâm mộ đang rất lo lắng cho Dương Mịch. Nhất là khi các hoạt động của cô trên thị trường giải trí và phim ảnh ít dần.

Dương Mịch sinh năm 1986, là một trong những Hoa đán hàng đầu hiện nay của làng phim Hoa ngữ. Tên tuổi cô được biết đến qua các phim Thần điêu đại hiệp 2006, Mỹ nhân tâm kế, Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Cung tỏa tâm ngọc, Tiểu thời đại, Cổ kiếm kỳ đàm, Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa,...

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