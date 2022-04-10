Không chỉ là một 'tín đồ thời trang', Dương Mịch thể hiện đẳng cấp với hàng loạt đồ hiệu sang chảnh khiến netizen 'trầm trồ': 'Đeo đồng hồ cả tỷ bạc chỉ để sống ảo'

Sao quốc tế 10/04/2022 23:15

Nhìn những món đồ Dương Mịch khoác lên người, dân tình đều phải choáng ngợp trước giá trị thật của những món đồ đó của cô nàng.

Hậu chia tay tình trẻ Ngụy Đại HuânDương Mịch đang có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc bên cạnh bạn bè và người thân. Được biết, nữ diễn viên hiện đang tạm gác lại mọi công việc để dành thời gian nghỉ ngơi nhằm lấy lại năng lượng cho những dự án sắp tới. 

Không chỉ là một 'tín đồ thời trang', Dương Mịch thể hiện đẳng cấp với hàng loạt đồ hiệu sang chảnh khiến netizen 'trầm trồ': 'Đeo đồng hồ cả tỷ bạc chỉ để sống ảo' - Ảnh 1
Chiếc đồng hồ ''bạc tỷ'' của Dương Mịch - Ảnh: Internet
Không chỉ là một 'tín đồ thời trang', Dương Mịch thể hiện đẳng cấp với hàng loạt đồ hiệu sang chảnh khiến netizen 'trầm trồ': 'Đeo đồng hồ cả tỷ bạc chỉ để sống ảo' - Ảnh 2
Không chỉ là một 'tín đồ thời trang', Dương Mịch thể hiện đẳng cấp với hàng loạt đồ hiệu sang chảnh khiến netizen 'trầm trồ': 'Đeo đồng hồ cả tỷ bạc chỉ để sống ảo' - Ảnh 3
 Chiếc áo Celine trị giá hơn 100 triệu đồng - Ảnh: Internet

Mới đây, trên một số bài đăng của CĐM xứ Trung có 1 bài viết thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, đó chính là những trang phục gần đây của Dương Mịch đều cực kỳ đắt đỏ, thể hiện đẳng cấp ngôi sao hạng A Cbiz của cô nàng. Trong buổi đi chơi công viên, tụ tập hẹn hò với người bạn thân Trương Đại Đại, người đẹp Tam Sinh Tam Thế khoác ngay chiếc áo thuộc thương hiệu Celine trị giá 28.000 tệ (tương đương hơn 100 triệu đồng).

Không chỉ vậy, trong một tấm ảnh gần đây được chụp bởi cô nàng, ngoài nhan sắc xinh đẹp và quyến rũ ra, thứ mà người hâm mộ để mắt đến chính là chiếc đồng hồ trên tay của nữ diễn viên. Theo các "thánh soi", chiếc đồng hồ này thuộc thương hiệu Rolex, có giá lên tới 289.000 tệ (tương đương hơn 1 tỷ đồng). Thế mới thấy quý cô họ Dương sành điệu tới nhường nào.

Có thể thấy, kể từ sau khi chia tay tình trẻ Ngụy Đại Huân, nữ diễn viên họ Dương đang tận hưởng những ngày tháng yên bình và thường xuyên xuất hiện tại các trung tâm thương mai mua sắm quần áo,...

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Từ khóa:   Dương Mịch Ngụy Đại Huân Dương Mịch và Ngụy Đại Huân Sao Hoa Ngữ Cbiz

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