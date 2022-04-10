Không chỉ là một 'tín đồ thời trang', Dương Mịch thể hiện đẳng cấp với hàng loạt đồ hiệu sang chảnh khiến netizen 'trầm trồ': 'Đeo đồng hồ cả tỷ bạc chỉ để sống ảo'

Hậu chia tay tình trẻ Ngụy Đại Huân, Dương Mịch đang có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc bên cạnh bạn bè và người thân. Được biết, nữ diễn viên hiện đang tạm gác lại mọi công việc để dành thời gian nghỉ ngơi nhằm lấy lại năng lượng cho những dự án sắp tới.

Chiếc đồng hồ ''bạc tỷ'' của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Chiếc áo Celine trị giá hơn 100 triệu đồng - Ảnh: Internet

Mới đây, trên một số bài đăng của CĐM xứ Trung có 1 bài viết thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, đó chính là những trang phục gần đây của Dương Mịch đều cực kỳ đắt đỏ, thể hiện đẳng cấp ngôi sao hạng A Cbiz của cô nàng. Trong buổi đi chơi công viên, tụ tập hẹn hò với người bạn thân Trương Đại Đại, người đẹp Tam Sinh Tam Thế khoác ngay chiếc áo thuộc thương hiệu Celine trị giá 28.000 tệ (tương đương hơn 100 triệu đồng).