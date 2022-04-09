Sau Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Lệ, Dương Mịch tiếp tục là 'ứng cử viên sáng giá' cho vai chính trong 'Nữ Thương'

Dương Mịch bất ngờ gia nhập đường đua với Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Lệ cho vai nữ chính của phim "Nữ Thương".

Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Lệ hiện đang là hai cái tên được nhắc tới nhiều nhất sau khi thông tin hai nữ diễn viên này đang cạnh tranh vai nữ chính trong một dự án phim chính kịch. Trong khi cuộc tranh luận chưa "hạ nhiệt", một thông tin khác tiết lộ rằng Dương Mịch cũng là nữ diễn viên đang tiếp xúc với dự án này.

Cụ thể, bộ phim mà cả ba nữ diễn viên xinh đẹp đang tiếp xúc có tên gọi là "Nữ Thương". Đây là một bộ phim thuộc thể loại chính kịch đại nữ chủ, xoay quanh câu chuyện về một cô gái vừa tốt nghiệp đại học đã vô tình xuyên không về năm 1860. Tại đây, cô sống với thân phận của hầu gái bị bán cho một gia đình nhà giàu. Từ người hầu, đến làm thuê, dần dần nữ chính vươn lên thành một nữ doanh nhân nổi tiếng.

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Cô nhiều ý kiến cho vai diễn này khá cũ không giúp làm nổi bật khả năng diễn xuất của cả Tôn Lệ và Triệu Lệ Dĩnh. Loại vai diễn kinh doanh buôn bán này trước đây cả 2 mỹ nhân từng hóa thân qua, nếu Tôn Lệ ghi dấu ấn trong "Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn" thì Triệu Lệ Dĩnh lại có "Dã Man Sinh Trưởng". Do đó, Dương Mịch có lẽ sẽ là "ứng cử viên" sáng giá nhất cho vai diễn trong bộ phim "Nữ Thương" này.

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Lệ đang cạnh tranh vai nữ chính - Ảnh: Internet

Bộ phim "Nữ Thương" có thể sẽ được khai máy vào cuối năm nay. Hiện tại, diễn viên chính của phim vẫn chưa được công bố là ai, song đây là một dự án tiềm năng đối với bất cứ ai có vinh dự được đảm nhận vai nữ chính.

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