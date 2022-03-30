Rộ thông tin Triệu Lệ Dĩnh trốn thuế, người trong cuộc lên tiếng ra sao?

Sao quốc tế 30/03/2022 15:02

Thông tin Triệu Lệ Dĩnh trốn thuế liên tục là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên khắp cõi mạng xã hội xứ Trung.

Mới đây, trang Sohu đưa tin, một cư dân mạng đăng tải một bức ảnh chụp màn hình có nội dung tiết lộ nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh bị tình nghi trốn thuế. Theo bức ảnh, Triệu Lệ Dĩnh nhận mức cát-xê 156 triệu nhân dân tệ (hơn 560 tỷ đồng) cho vai chính trong phim "Ai là hung thủ" nhưng không kê khai thu nhập theo quy định, trốn thuế 43,027 triệu nhân dân tệ (hơn 154 tỷ đồng) và nộp thiếu các khoản thuế khác là 16,1778 triệu nhân dân tệ (58 tỷ đồng).

Ngoài ra, bài đăng còn tố, Triệu Lệ Dĩnh đã không kê khai thu nhập cá nhân từ năm 2020 đến năm 2021, số tiền là 191 triệu nhân dân tệ (686 tỷ đồng), trốn thuế 45,2696 triệu nhân dân tệ (gần 163 tỷ đồng) và nộp thiếu các khoản thuế khác 26,5207 triệu nhân dân tệ (95 tỷ đồng).

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Triệu Lệ Dĩnh phủ nhận trốn thuế và tuyên bố khởi kiện những người đăng tin vô căn cứ, ảnh hưởng đến danh dự mình - Ảnh: Internet

Bài viết "Triệu Lệ Dĩnh bị nghi ngờ trốn thuế" lọt top tìm kiếm với lượt bình luận, chia sẻ lớn từ khán giả. Sau khi sự việc xảy ra, Triệu Lệ Dĩnh thông qua luật sư đăng tải văn bản phản hồi. Phía nữ diễn viên khẳng định đây là tin bịa đặt, ảnh hưởng đến tên tuổi và công việc hiện tại của cô. Ê-kíp Triệu Lệ Dĩnh cho biết sẽ nộp đơn khởi kiện những cá nhân, tổ chức có hành vi bôi nhọ diễn viên.

Trong khi đó, đại diện Cục thuế Thượng Hải cũng đưa ra thông báo chính thức: "Mong mọi người chỉ nên theo dõi thông tin chính thức được đăng tải trên web từ cơ quan phụ trách".

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Trịnh Sảng, Phạm Băng Băng và Đặng Luân mất sự nghiệp vì trốn thuế - Ảnh: Internet

Những năm gần đây, giới chức Trung Quốc đang siết chặt các hoạt động và chấn chỉnh giới giải trí trong nước. Việc điều tra thu nhập và kiểm tra thuế của các ngôi sao được công chúng vô cùng quan tâm. Nhiều ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ như Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng và mới đây nhất là Đặng Luân đều tiêu tan sự nghiệp vì trốn thuế.

Bên cạnh đó, đại diện ngành cho biết sắp tới sẽ lần lượt công khai hồ sơ của các nghệ sĩ trong việc đóng thuế. Trong đó, những cá nhân vi phạm, đóng thiếu cũng sẽ được nêu tên trước truyền thông và khán giả.

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