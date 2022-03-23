Phùng Thiệu Phong vô tình lộ cách xưng hô với Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình xót xa

Cuộc hôn nhân kéo dài hơn 2 năm của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong để lại nhiều nuối tiếc và tò mò trong lòng người hâm mộ.

Từng rất ngọt ngào khi nhắc về nhau một cách công khai, song sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh thường tránh né việc nói tên nhau trước truyền thông.

Mới đây, vào ngày 22/3, trang BJH đã đăng tải bài viết đáng chú ý khi tiết lộ Phùng Thiệu Phong từng có lần lỡ miệng nhắc tới vợ cũ. Không chỉ vậy, tài tử họ Phùng lộ cách xưng hô với Triệu Lệ Dĩnh khi gọi cô là "thầy Triệu". Điều đáng nói, trong các cuộc phỏng vấn cũ và bài đăng chúc mừng trên mạng xã hội, nam diễn viên cũng từng nhiều lần gọi vợ với danh xưng đầy tôn trọng đó.

Cuộc hôn nhân của cặp đối để lại nhiều nuối tiếc và tò mò trong lòng người hâm mộ - Ảnh: Internet

Chỉ vì một chi tiết này, không ít người cho rằng Phùng Thiệu Phòng vẫn giữ thói quen cũ khi gọi Triệu Lệ Dĩnh, cho thấy tình cảm của nam diễn viên không hề thay đổi, còn có biểu hiện hối hận vì ly hôn vợ. Nhiều người còn mong rằng cả hai có thể tái hợp trong thời gian tới vì cả hai thực sự vô cùng đẹp đôi.

Sau khi Triệu Lệ Dĩnh ly hôn với Phùng Thiệu Phong, cặp đôi dù đường ai nấy đi nhưng vẫn không chia sẻ lý do của cuộc hôn nhân tan vỡ. Chính vì vậy mà cư dân mạng luôn tung ra rất nhiều tin đồn về cặp đôi như "nhà trai" ngoại tình, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn hay thậm chí là cưới chạy bầu. Song, đến nay, cả hai vẫn giữ im lặng và tôn trọng cuộc sống riêng của đối phương. Nàng tiểu hoa đán 8x luôn tập trung cho sự nghiệp và cậu con trai Tưởng Tưởng, còn Phùng Thiệu Phong im hơi lặng tiếng hơn hẳn, ít lộ diện trước công chúng.

Triệu Lệ Dĩnh để lộ tình trạng sức khỏe 'đáng lo ngại' trong phim mới Mới đây, cư dân mạng không khỏi lo lắng cho sức khỏe của Triệu Lệ Dĩnh thông qua bức ảnh được "chụp vội" trong hậu trường phim "Dã man sinh trưởng".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phung-thieu-phong-vo-tinh-lo-cach-xung-ho-voi-trieu-le-dinh-khien-dan-tinh-xot-xa-457664.html