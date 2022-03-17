Triệu Lệ Dĩnh để lộ tình trạng sức khỏe 'đáng lo ngại' trong phim mới

Mới đây, cư dân mạng không khỏi lo lắng cho sức khỏe của Triệu Lệ Dĩnh thông qua bức ảnh được "chụp vội" trong hậu trường phim "Dã man sinh trưởng".

Mới đây, những hình ảnh rạng ngời của Triệu Lệ Dĩnh ở hậu trường "Dã man sinh trưởng" được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi háo hức về tác phẩm mới của cô. Tuy nhiên, ở một khoảnh khắc chụp xa, nàng tiểu hoa 8x lại gây sự chú ý hơn cả bởi thân hình gầy gò nghiêm trọng.

Đáng chú ý, đôi chân gầy guộc thấy rõ của nữ diễn viên lại càng làm cho người hâm mộ lo lắng khi cô quá dồn sức cho công việc dẫn đến thể trạng, cân nặng giảm sút đáng lo ngại.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ để lộ thân hình thiếu sức sống - Ảnh: Internet

Hiện tại, bộ phim đã đóng máy vào giữa tháng 3/2022. Do đó, sau thời gian dài bận rộn với việc đóng phim, người đẹp đã trở về Bắc Kinh để thăm con trai nhỏ của mình. Đồng thời, người hâm mộ cũng mong muốn rằng nữ diễn viên sẽ có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Bộ phim 'Dã man sinh trưởng' hiện đã đóng máy - Ảnh: Internet

Trước đó, cư dân mạng xôn xao trước thông tin mẹ ruột của Phùng Thiệu Phong vô cùng bức xúc khi thấy con trai cộng đồng mạng chửi mắng vô cớ. Không thể nhẫn nhịn được nữa, mẹ của nam diễn viên rơi nước mắt, nghẹn ngào nói về lý do vì sao cặp đôi nổi tiếng chia tay. Cụ thể, sau khi kết hôn, vẫn bận rộn với công việc bên ngoài, lại không đồng ý sinh con thứ 2, chính vì vậy 2 vợ chồng quyết định ly hôn. Điều này có nghĩa bà Phùng có ý trách con dâu không chăm lo chuyện nhà cửa, không chịu dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Tuy nhiên, sau lời chia sẻ này, mẹ ruột của Phùng Thiệu Phong đã vấp phải sự phẫn nộ của công chúng. Nhiều cư dân mạng tỏ thái độ gay gắt và cho rằng, không thể trách Triệu Lệ Dĩnh trong cuộc hôn nhân đổ vỡ này. Nữ diễn viên còn có sự nghiệp riêng cần theo đuổi, chuyện sinh con đẻ cái cần có sự bàn bạc, thống nhất của bản thân và ông xã.

Dương Tử thẳng thừng từ chối hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh chỉ vì lý do 'dở khóc dở cười' này Khi được hỏi một đồng nghiệp không muốn hợp tác, Dương Tử đã thẳng thắn trả lời người mà cô không muốn làm việc cùng chính là "Nữ hoàng rating" Triệu Lệ Dĩnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-de-lo-tinh-trang-suc-khoe-dang-lo-ngai-trong-phim-moi-456396.html