Tan làm muộn, Triệu Lệ Dĩnh lộ dáng vẻ thất thần, mệt mỏi khiến dân tình xót xa

Dù đã đóng máy phim "Dã Man Sinh Trưởng", nhưng nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh vẫn không có phút giây nào nghỉ ngơi.

Mới đây, trang Sohu chia sẻ những hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh đã tan làm khá muộn vào đêm khuya, bị ghi lại hình ảnh rời khỏi studio phim trong trạng thái mỏi mệt, lừ đừ. Cô nàng mặc áo dày, trùm kín mặt, tay thì bưng một số loại đồ uống mà không cần trợ lý. Chỉ nhìn đường với ánh mắt thất thần, Triệu Lệ Dĩnh một mạch leo lên xe riêng mà không có bất kì tiếp xúc với ai.

Ngay khi những bức ảnh được đăng tải, nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa và lo lắng cho sức khỏe của tình cũ Phùng Thiệu Phong. Dù đã đóng máy phim "Dã Man Sinh Trưởng" nhưng có lẽ Triệu Lệ Dĩnh vẫn không có phút giây nào nghỉ ngơi. Cô nàng vẫn phải tham gia một số công tác hậu kỳ, thậm chí đang rục rịch chuẩn bị cho một bộ phim mới sắp sửa lên sóng.

Có thể nói, Triệu Lệ Dĩnh hiện là cái tên nổi đình nổi đám trong giới giải trí Hoa ngữ. Bên cạnh đó, mỹ nhân này còn được biết đến là những diễn viên có tài lẫn sắc và là "tam nương liều mạng" của Cbiz suốt nhiều năm qua.

Hiện tại, truyền thông xứ Trung đang chia sẻ thông tin phim "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" sẽ được lên sóng vào tháng 5, vì vậy Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu bận rộn trở lại cũng không quá khó hiểu.

Triệu Lệ Dĩnh trong 'Hạnh Phúc Đến Vạn Gia' - Ảnh: Internet

"Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" là bộ phim dự kiến có 45 tập. Nội dung phim là hành trình trưởng thành của Hà Hạnh Phúc (Triệu Lệ Dĩnh) từ khi được gả đến Vạn Gia Trang cho đến lúc lên thành thị khởi nghiệp. Từ cô gái nhà quê luôn bị ức hiếp, hành hạ, Hạnh Phúc quyết định ly hôn làm lại cuộc đời. Đây cũng là dự án phim truyền hình được chuyển thể từ bộ phim Thu Cúc Đi Kiện của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Phùng Thiệu Phong vô tình lộ cách xưng hô với Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình xót xa Cuộc hôn nhân kéo dài hơn 2 năm của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong để lại nhiều nuối tiếc và tò mò trong lòng người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tan-lam-muon-trieu-le-dinh-lo-dang-ve-that-than-met-moi-khien-dan-tinh-xot-xa-458944.html