Hậu ly hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh hé lộ tiêu chí chọn bạn trai của mình

Mới đây, truyền thông xứ Trung bất ngờ "đào lại" phát ngôn của Triệu Lệ Dĩnh khi chia sẻ về tiêu chí lựa chọn bạn trai hậu ly hôn.

Mới đây, trang tin tức 163 đã chia sẻ một đoạn clip hé lộ về mẫu đàn ông mà Triệu Lệ Dĩnh muốn tái hôn. Cụ thể, trong một lần trả lời phỏng vấn, khi phóng viên hỏi rằng nếu được chọn người yêu một lần nữa thì nữ diễn viên sẽ có tiêu chí thế nào, cô liền thẳng thắn chia sẻ: "Tôi hiện nay mới phát hiện ra một điểm rất quan trọng, đó chính là đảm đương trách nhiệm".

Câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh đã làm khán giả xôn xao, nhiều người cho rằng Phùng Thiệu Phong không đủ những tố chất ấy nên cô mới coi trọng điều đó đến vậy.

Triệu Lệ Dĩnh đưa ra tiêu chí lựa chọn bạn trai hậu ly hôn - Ảnh: Internet

Cùng với đó bài đăng cũng chia sẻ, hiện tại có rất nhiều phú hào đang theo đuổi Triệu Lệ Dĩnh. Họ không quan trọng cô đã từng kết hôn hay có con riêng. Thậm chí, những người này còn tình nguyện nuôi con của Phùng Thiệu Phong. Tuy nhiên, vẫn chưa ai nhận được cái gật đầu từ người đẹp. Bên cạnh đó, người hâm mộ không khỏi xót xa cho nữ diễn viên. Bởi lẽ cô đã phải trải qua rất nhiều cay đắng trong cuộc hôn nhân với Phùng Thiệu Phong.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng được xem là cặp đôi "trai tài gái sắc" của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, cặp đôi đã xác nhận ly hôn sau gần 3 năm chung sống và có một cậu con trai chung.

Hậu ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Cô tham gia khá nhiều sự kiện, bận rộn với các show truyền hình, chụp hình cho các tạp chí. Nữ diễn viên ngày càng được nhiều nhãn hàng săn đón, nhan sắc cũng thăng hạng hơn trước.

Tan làm muộn, Triệu Lệ Dĩnh lộ dáng vẻ thất thần, mệt mỏi khiến dân tình xót xa Dù đã đóng máy phim "Dã Man Sinh Trưởng", nhưng nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh vẫn không có phút giây nào nghỉ ngơi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-voi-phung-thieu-phong-trieu-le-dinh-he-lo-tieu-chi-chon-ban-trai-cua-minh-458979.html