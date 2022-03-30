Hậu ly hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh hé lộ tiêu chí chọn bạn trai của mình

Sao quốc tế 30/03/2022 08:30

Mới đây, truyền thông xứ Trung bất ngờ "đào lại" phát ngôn của Triệu Lệ Dĩnh khi chia sẻ về tiêu chí lựa chọn bạn trai hậu ly hôn.

Mới đây, trang tin tức 163 đã chia sẻ một đoạn clip hé lộ về mẫu đàn ông mà Triệu Lệ Dĩnh muốn tái hôn. Cụ thể, trong một lần trả lời phỏng vấn, khi phóng viên hỏi rằng nếu được chọn người yêu một lần nữa thì nữ diễn viên sẽ có tiêu chí thế nào, cô liền thẳng thắn chia sẻ: "Tôi hiện nay mới phát hiện ra một điểm rất quan trọng, đó chính là đảm đương trách nhiệm".

Câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh đã làm khán giả xôn xao, nhiều người cho rằng Phùng Thiệu Phong không đủ những tố chất ấy nên cô mới coi trọng điều đó đến vậy.

trieu le dinh
Triệu Lệ Dĩnh đưa ra tiêu chí lựa chọn bạn trai hậu ly hôn - Ảnh: Internet

Cùng với đó bài đăng cũng chia sẻ, hiện tại có rất nhiều phú hào đang theo đuổi Triệu Lệ Dĩnh. Họ không quan trọng cô đã từng kết hôn hay có con riêng. Thậm chí, những người này còn tình nguyện nuôi con của Phùng Thiệu Phong. Tuy nhiên, vẫn chưa ai nhận được cái gật đầu từ người đẹp. Bên cạnh đó, người hâm mộ không khỏi xót xa cho nữ diễn viên. Bởi lẽ cô đã phải trải qua rất nhiều cay đắng trong cuộc hôn nhân với Phùng Thiệu Phong.

trieu le dinh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng được xem là cặp đôi "trai tài gái sắc" của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, cặp đôi đã xác nhận ly hôn sau gần 3 năm chung sống và có một cậu con trai chung. 

Hậu ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Cô tham gia khá nhiều sự kiện, bận rộn với các show truyền hình, chụp hình cho các tạp chí. Nữ diễn viên ngày càng được nhiều nhãn hàng săn đón, nhan sắc cũng thăng hạng hơn trước.

Tan làm muộn, Triệu Lệ Dĩnh lộ dáng vẻ thất thần, mệt mỏi khiến dân tình xót xa

Tan làm muộn, Triệu Lệ Dĩnh lộ dáng vẻ thất thần, mệt mỏi khiến dân tình xót xa

Dù đã đóng máy phim "Dã Man Sinh Trưởng", nhưng nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh vẫn không có phút giây nào nghỉ ngơi.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong sao Hoa ngữ Triệu Lệ Dĩnh hậu ly hôn làng sao

TIN LIÊN QUAN

Tan làm muộn, Triệu Lệ Dĩnh lộ dáng vẻ thất thần, mệt mỏi khiến dân tình xót xa

Tan làm muộn, Triệu Lệ Dĩnh lộ dáng vẻ thất thần, mệt mỏi khiến dân tình xót xa

Phùng Thiệu Phong vô tình lộ cách xưng hô với Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình xót xa

Phùng Thiệu Phong vô tình lộ cách xưng hô với Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình xót xa

Triệu Lộ Tư hóa 'hắc nữ' trong bộ ảnh mới, liệu còn gọi là 'bản sao của Triệu Lệ Dĩnh'?

Triệu Lộ Tư hóa 'hắc nữ' trong bộ ảnh mới, liệu còn gọi là 'bản sao của Triệu Lệ Dĩnh'?

Triệu Lệ Dĩnh để lộ tình trạng sức khỏe 'đáng lo ngại' trong phim mới

Triệu Lệ Dĩnh để lộ tình trạng sức khỏe 'đáng lo ngại' trong phim mới

Dương Tử thẳng thừng từ chối hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh chỉ vì lý do 'dở khóc dở cười' này

Dương Tử thẳng thừng từ chối hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh chỉ vì lý do 'dở khóc dở cười' này

Mẹ ruột của Phùng Thiệu Phong hé lộ nguyên nhân con trai và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn

Mẹ ruột của Phùng Thiệu Phong hé lộ nguyên nhân con trai và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 13 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 29 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 32 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 51 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào