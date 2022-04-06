Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Lệ cùng 'cạnh tranh' vai nữ chính trong dự án phim 'Nữ Thương'

Sao quốc tế 06/04/2022 10:29

Tôn Lệ và Triệu Lệ Dĩnh đang tiếp xúc với một bộ phim chính kịch "Nữ Thương'.

Tôn Lệ và Triệu Lệ Dĩnh được biết đến là những nữ diễn viên được xem là "bảo chứng rating" của giới giải trí Hoa ngữ. Không chỉ có ngoại hình đẹp, 2 nàng mỹ nhân này còn được đánh giá cao ở mảng diễn xuất.

Mới đây, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết, Tôn Lệ và Triệu Lệ Dĩnh đang tiếp xúc với một bộ phim chính kịch. Theo đó, Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Lệ đang cùng tiếp xúc với bộ phim "Nữ Thương". Thông tin này hiện đang thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

 

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Tôn Lệ - Ảnh: Internet

 

Dù là Tôn Lệ hay Triệu Lệ Dĩnh được chọn vào vai nữ chính, "Nữ Thương" cũng vẫn được đánh giá là dự án phim đầy triển vọng. Với diễn xuất chắc tay, khả năng nhập vai xuất sắc, 2 người đẹp này chắc chắn sẽ đem đến cho khán giả một bộ phim chất lượng. Nhiều khán giả cho rằng dự án "Nữ Thương" là lý do khiến vợ cũ Phùng Thiếu Phong từ chối "Sở Kiều Truyện 2". Bên cạnh đó, sự chủ động tìm đến với Nữ Thương khiến mỹ nhân 8X bị khán giả cho là cô đang "giành vai" với đàn chị. 

 

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Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Được biết, "Nữ Thương" là dự án thuộc thể loại chính kịch đại nữ chủ. Bộ phim kể về một cô gái xuyên không về năm 1860, bỗng dưng từ sinh viên tốt nghiệp đại học danh giá trở thành hầu gái bị bán cho nhà giàu. Tuy nhiên với đầu óc mưu lược và hiện đại, cô nàng dần dần vươn lên trở thành doanh nhân nổi tiếng, đi đầu trong phong trào phụ nữ lúc bấy giờ.

 

Tuy nhiên, nhiều người e ngại rằng vai diễn này quá cũ không giúp làm nổi bật khả năng diễn xuất của cả Tôn Lệ và Triệu Lệ Dĩnh. Loại vai diễn kinh doanh buôn bán này trước đây cả 2 mỹ nhân từng hóa thân qua, nếu Tôn Lệ ghi dấu ấn trong "Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn" thì Triệu Lệ Dĩnh lại có "Dã Man Sinh Trưởng". Chính vì thế khán giả hy vọng cả 2 diễn viên sẽ có được những loại vai diễn mới chứ để không bị lặp lại màu cũ đã từng rất thành công. 

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