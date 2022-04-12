Dương Mịch 'gây choáng' khi diện hàng tá đồ hiệu cao cấp: Nhìn đơn giản nhưng đọc giá ai cũng hết hồn

Trong làng giải trí Cbiz, Dương Mịch vốn nổi tiếng với cả nhan sắc xinh đẹp và gu thời trang sang chảnh.

Trong làng giải trí Trung Quốc, Dương Mịch vốn nổi tiếng là "mỹ nhân chịu chi" bởi nữ diễn viên vô cùng chú trọng ngoại hình và chịu khó đầu tư vào thời trang. Chính vì vậy, Dương Mịch cũng thường xuyên diện những bộ cánh hàng hiệu đắt đỏ khiến dân tình "choáng ngợp" khi bóc giá của từng bộ trang phục.

Gần đây, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, tình cũ của Lưu Khải Uy ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Những bộ đồ cô diện cũng nhanh chóng trở thành những mẫu trang phục được yêu thích. Phong cách bùng nổ, thay đổi như "tắc kè hoa" của nữ diễn viên cũng rất được lòng cư dân mạng. Với hình thể hiện tại, cùng chân thon thả, cô nàng hoàn toàn kiểm soát được mọi phong cách thời trang.

Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng những món đồ mà Dương Mịch dát lên người đều có giá đắt đỏ. Từ áo khoác ngoài, quần tất, giày, áo phông trắng cho đến đồ trang sức, túi xách đều là hàng hiệu. Tuy nhiên, cũng có những thiết kế của nhà mốt này vốn thiên về nét phá cách, cá tính với sự kết hợp màu sắc thú vị. Cũng vì thế, dù được giới mộ điệu yêu thích nhưng khó mặc. Mặc đẹp sẽ thành ngời ngời sang chảnh, còn nếu nhỡ "sảy chân" là sẽ thành quê kiểng, kém sang.

Hiện tại, Dương Mịch là ngôi sao hạng A, luôn nằm trong danh sách đầu những bảng xếp hạng minh tinh có sức ảnh hưởng với khán giả lẫn thương hiệu nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-mich-gay-choang-khi-dien-hang-ta-do-hieu-cao-cap-nhin-don-gian-nhung-doc-gia-ai-cung-het-hon-461807.html